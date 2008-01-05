تدوین 220 عنوان دروه آموزشی در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری مهر ، از تعداد 220 عنوان آموزشی 180 عنوان در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی ،20 عنوان در حوزه میراث فرهنگی و 20 عنوان دیگر در حوزه آموزش تعریف شده است.

بنا بر برنامه ریزی های انجام شده ، دانشجویان دراین دوره های کوتاه مدت، 25 تا 400 ساعت آموزش می بینند و پس از پایان دوره موفق به دریافت گواهی نامه پایان دوره می شوند.

این آموزش ها نیز در راستای ارتقای مهارت های اجرایی ، به روز رسانی اطلاعات و انتقال دستاوردهای جدید به دانش آموختگان رشته های مختلف صورت می گیرد.

در حال حاضر نزدیک به 22 هزار نفر در شش ماهه نخست سال جاری در دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری آموزش دیده اند. همچنین در رشته هنرهای سنتی و صنایع دستی نیز بالغ بر 25 هزار هنرجو دوره های آموزشی خود را به اتمام رسانده اند.

بر اساس این گزارش، سال گذشته نیز 100 هزار نفر در سه رشته میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آموزش دیده اند که از این تعداد 80 هزار نفر در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی،10 هزار نفر در حوزه گردشگری و 10 هزار نفر در بخش گردشگری از آموزشهای لازم برخودار شده اند.

این گزارش می افزاید، دفتر برنامه ریزی و آموزش معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در دو دوره عمومی و تخصصی اقدام به برگزاری آموزش می کند که دوره های تخصصی در چهار عنوان کوتاه مدت مهارتی ، کار و دانش ، علمی – کاربردی و سایر رشته های دانشگاهی برگزار می شود.

