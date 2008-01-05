بیشترین ضرر از اختلاف نظرهای وزارت رفاه و بهداشت متوجه مردم است

دکتر امیدوار رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسئول سیاست های پزشکی و بهداشت و درمانی بر عهده وزارت بهداشت و مسئول بیمه گری درمان، وزارت رفاه است افزود: امسال با 4 الی 5 ماه تاخیر و با میانجی گیری معاون اول رئیس جمهور تقاهم نامه پزشک خانواده منعقد شد اما در اجرا به دلیل اختلاف نظرها میان وزاتخانه های بهداشت و رفاه با مشکلاتی مواجه بودیم .

وی تصریح کرد: گله و شکایتهای بسیاری از سوی پزشکان خانواده و مراکز درمانی روستایی نسبت به نحوه اجرای پزشک خانواده به کمیسیون بهداشت رسیده و درهر زمان که در خصوص این مشکلات از وزارت رفاه و وزیر بهداشت پرسیده می شود، ایرادات را بر دوش یکدیگر می اندازند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد : از یک سو مسئولان وزارت بهداشت عنوان می کنند که پول های پزشکان دیر پرداخت می شود و از سوی دیگر مسئولان وزارت رفاه تاکید می کنند با روشهای بهتر و با هزینه کمتر سرویس بهتری می توانند ارائه دهند و باید گفت متاسفانه این اختلاف نظر ها وجود دارد و بیشترین ضرر متوجه روستاییان و عشایر شده است .

رضایی ، با بیان اینکه روستاییان در مقابل قدرت های وزارت بهداشت و وزارت رفاه جایگاهی را ندارند خاطر نشان کرد: اختلاف نظرهای میان وزارت رفاه و بهداشت به طور حتم بر سلامتی مردم تاثیر خواهد داشت.

وی تصریح کرد : جلسات مشترکی با میانجی گری کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل شده و هنوز نیز ادامه دارد و توافقاتی ضمنی نیز حاصل شده اما هنوز قطعی نشده است اما امیدواریم این اختلاف نظرها به پایان رسد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد : به نظر می رسد بسیاری از مشکلات به این دلیل است که برداشت صحیحی از قانون نمی شود و قانون به صورت بخشی و شخصی اجرا می شود و هر کسی بر اساس تفسیری که دارد قانون را اجرا می کند و بر اساس آنچه که قانون گذار در ارتباط با بحث بهداشت و رفاه نیت کرده عمل نمی شود.