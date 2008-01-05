شهرام شاه‌حسینی درباره وضعیت آخرین ساخته سینمایی خود به خبرنگار مهر گفت: "کار صداگذاری توسط فریدون خوشابافرد در استودیو مرکزی در حال انجام است و همزمان حیدر ساجدی موسیقی متن آن را می‌سازد. فرم حضور در جشنواره را پر کرده و منتظر مشخص شدن نظر نهایی هیئت انتخاب برای نمایش "زن‌ها فرشته‌اند" در جشنواره فجر هستیم.

کارگردان "زن‌ها فرشته‌اند" ادامه داد: "اقدام لازم برای دریافت پروانه نمایش فیلم توسط تهیه‌کننده صورت گرفته و این درخواست در شورای صدور پروانه نمایش در حال بررسی است. امیدوارم با صدور پروانه نمایش، "زن‌ها فرشته‌اند" در فصلی مناسب و شرایطی خوب راهی پرده سینماها شود."

وی درباره فعالیت‌های جدید سینمایی خود اظهار داشت: "در حال حاضر مشغول بازخوانی دو قصه از احمد رفیع‌زاده هستم تا در صورت فراهم شدن شرایط ساخت فیلم جدیدم را بر اساس یکی از آنها شروع کنم. البته هنوز در این خصوص به نتیجه و جمع‌بندی نرسیده‌ام و هیچ چیز قطعی نشده است."

در "زن‌ها فرشته‌اند" مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، امین حیایی، لیلا اوتادی، لادن طباطبایی، مریم سلطانی، محمدرضا شریفی‌نیا، احمد پورمخبر، فرامرز روشنایی و مرتضی کاظمی بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان آن آمده است: اگر سفرتون به هر دلیل لغو شد و بیش از حد دلتنگ همسرتون شدید، خیلی خوشحال نشین؛ چون دیوار موش داره و ...

سایر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کنندگان: عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش، مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، تدوین: مستانه مهاجر، طراح چهره‌پردازی: عبدالله اسکندری، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، صدابردار: بابک اخوان، عکاس: احمد احمدی، محصول موسسه سینمایی پویا فیلم.