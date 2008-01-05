بررسی بودجه 87 در نشست امروز نمایندگانی از دولت و مجلس

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه آنچه در مطبوعات از نشست عمومی و مشترک دولت و مجلس یاد شده صحت ندارد، اظهارداشت: با توجه به اینکه در هفته جاری لایحه بودجه 87 توسط دولت به مجلس تقدیم می شود، ریاست جمهوری از تعدادی از نمایندگان مجلس برای هماهنگی و مشورت در این مورد دعوت به عمل آورده است.

وی با تاکید بر اینکه نشست عصر امروز، جلسه مشترک دولت و مجلس نیست، افزود: در این نشست که نمایندگانی از دولت و مجلس در آن حضور خواهند داشت، درباره رفع برخی ابهامات مربوط به تنظیم لایحه بودجه بحث و تبدال دنظر خواهد شد.

گفتنی است، روند تدوین لایجه بودجه سال 1387 کل کشور و راهکارهای بهره‌برداری بهینه از اعتبارات تخصیصی در این لایحه، پنجشنبه با حضور رئیس جمهور و معاونین کلیه وزارتخانه ها و استانداران سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.