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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۵۸

به دعوت دولت انجام می شود؛

بررسی بودجه 87 در نشست امروز نمایندگانی از دولت و مجلس

بررسی بودجه 87 در نشست امروز نمایندگانی از دولت و مجلس

یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با توجه به نزدیکی ارائه بودجه 87 به مجلس، تعدادی از نمایندگان مجلس به دعوت ریاست جمهوری عصر امروز در نشستی ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کنند.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه آنچه در مطبوعات از نشست عمومی و مشترک دولت و مجلس یاد شده صحت ندارد، اظهارداشت: با توجه به اینکه در هفته جاری لایحه بودجه 87 توسط دولت به مجلس تقدیم می شود، ریاست جمهوری از تعدادی از نمایندگان مجلس برای هماهنگی و مشورت در این مورد دعوت به عمل آورده است.

وی با تاکید بر اینکه نشست عصر امروز، جلسه مشترک دولت و مجلس نیست، افزود: در این نشست که نمایندگانی از دولت و مجلس در آن حضور خواهند داشت، درباره رفع برخی ابهامات مربوط به تنظیم لایحه بودجه بحث و تبدال دنظر خواهد شد.

گفتنی است، روند تدوین لایجه بودجه سال 1387 کل کشور و راهکارهای بهره‌برداری بهینه از اعتبارات تخصیصی در این لایحه، پنجشنبه با حضور رئیس جمهور و معاونین کلیه وزارتخانه ها و استانداران سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 616326

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