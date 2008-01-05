دستگاه قضایی با احزاب غیرمجاز برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، وزیر کشور صبح امروز در حاشیه بازدید از حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آستانه انتخابات تنها کانونها و احزابی اجازه فعالیت دارند که دارای مجوز باشند و با هر کانون غیرمجاز و فاقد مجوز برخورد خواهد شد.

وی افزود: با توجه به توصیه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر عدم تخریب کاندیداها از سوی طرفداران کاندیداهای رقیب در انتخابات، کمیسیون نظارت با دقت و توجه بیشتر وارد عمل می شود.

پورمحمدی با اشاره به آغاز فعالیت کمیسیون ماده 10 وزرات کشور عنوان کرد: این کمیسیون جدی تر از گذشته فعالیت خود را دنبال می کند و بر فعالیت احزاب و گروههای سیاسی دارای مجوز کشور نظارت دارد و در صورتی که این احزاب اقدام به تخریب شخصیت کاندیداهای احتمالی مجلس یا قانون شکنی کنند با آنان برخورد قانونی خواهد داشت.

پورمحمدی تاکید کرد: این کمیسیون متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دستگاه های امنیتی و دستگاه قضایی است و به طور مستمر بر فعالیت های انتخاباتی احزاب و گروههای مختلف نظارت دارد.

وی یادآور شد: دستگاه قضایی موظف شده است گروههای سیاسی غیرمجاز را شناسایی و با عاملان تشکیل این گروهها برخورد کند.

وزیر کشور عنوان کرد: پیشنهاد می کنم افرادی برای نمایندگی مجلس کاندیدا شوند که سوابق شفاف و قابل قبولی داشته باشند و در راستای رفع مشکلات معیشتی مردم و اعتلای جامعه گام بردارند.

پورمحمدی تاکید کرد: وزارت کشور با آمادگی کامل وارد انتخابات خواهد شد و در این زمینه به صورت روزانه و به طور ویژه اطلاع رسانی خواهد کرد.

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سئوال در خصوص تعیین وضعیت فرماندار کرج و معاون استاندار تهران تاکید کرد: این موضوع به زودی مشخص می شود.

وی توضیحی در خصوص زمان تعیین فرماندار کرج یا صدور حکم قطعی نداد.

وزیر کشور صبح امروز برای بازدید از حوزه علمیه امام جعفر صادق (ع) در کرج حضور یافته بود.