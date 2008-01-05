حضور دکتر ولایتی در انتخابات فرآیند وحدت اصولگرایان را تقویت می کند

سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه "مجلس آتی باید بر اساس مدلهای علمی ، منطقی و در چهارچوب اصولگرایی برای حل مشکلات مردم فعالیت کند" افزود: برای اینکه از مجلس قوی و کارآمد برخوردار باشیم، باید از تمام ظرفیت اصولگرایان استفاده شود و تصمیم گیرندگان و فعالان سیاسی با نگاه منطقی و به دور از تنگ نظری نسبت به یکدیگر، عرصه عمومی را برای انتخابات پرشور فراهم آورند. آنچه مسلم است استفاده از سلایق گوناگون در فضای اصولگرایی ، می تواند نقطه عطفی برای مجلس آینده باشد.

وی همچنین با انتقاد از اظهارات اخیر برخی اعضای هیات رئیسه مجلس هفتم ، حضور افراد معتدل ، کارآمد و خوش نام نظیر آقای دکتر ولایتی را در این عرصه باعث تقویت وحدت اصولگرایان و همچنین موجب کارآمدی و بالندگی مجلس هشتم عنوان کرد.