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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۱

ابوطالب در گفتگو با مهر:

حضور دکتر ولایتی در انتخابات فرآیند وحدت اصولگرایان را تقویت می کند

حضور دکتر ولایتی در انتخابات فرآیند وحدت اصولگرایان را تقویت می کند

نائب رئیس جریان اصولگرایان مستقل در مجلس ، ورود افراد معتدل ، کارآمد و خوش نام جریان اصولگرا به عرصه انتخابات را موجب بالندگی و اثر بخشی مجلس هشتم عنوان کرد.

سعید ابوطالب در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه "مجلس آتی باید بر اساس مدلهای علمی ، منطقی و در چهارچوب اصولگرایی برای حل مشکلات مردم فعالیت کند" افزود: برای اینکه از مجلس قوی و کارآمد برخوردار باشیم، باید از تمام ظرفیت اصولگرایان استفاده شود و تصمیم گیرندگان و فعالان سیاسی با نگاه منطقی و به دور از تنگ نظری نسبت به یکدیگر، عرصه عمومی را برای انتخابات پرشور فراهم آورند. آنچه مسلم است استفاده از سلایق گوناگون در فضای اصولگرایی ، می تواند نقطه عطفی برای مجلس آینده باشد.

 وی همچنین با انتقاد از اظهارات اخیر برخی اعضای هیات رئیسه مجلس هفتم ، حضور افراد معتدل ، کارآمد و خوش نام نظیر آقای دکتر ولایتی را در این عرصه باعث تقویت وحدت اصولگرایان و همچنین موجب کارآمدی و بالندگی مجلس هشتم عنوان کرد.

 

کد مطلب 616438

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