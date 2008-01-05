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۱۵ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

اختصاصی مهر/

لغو نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت برای بررسی بودجه 87

لغو نشست مشترک نمایندگان مجلس و دولت برای بررسی بودجه 87

نشست مشترک تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت نهم برای بررسی لایحه بودچه 1387 کل کشور که قرار بود تا ساعاتی دیگر برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اواخر هفته گذشته اعلام شده بود که پیش از ارائه رسمی لایحه بودجه سال آینده به مجلس، نشست مشترکی با حضور روسای قوای مجریه و مققنه برای بررسی این لایحه انجام می شود اما این نشست در گام بعدی تبدیل به نشست نمایندگانی از دو قوه شد.

بر اساس این گزارش، قرار بود تا ساعتی دیگر نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دولت برای بررسی لایحه بودجه 87  به دعوت نهاد ریاست جمهوری گرد هم آیند اما این جلسه به دلیل حضور تعداد زیادی از نمایندگان مدعو در حوزه های انتخابیه خود، لغو شده است.

این گزارش می افزاید؛ نشست مذکور به زمان دیگری موکول شده است .

 

کد مطلب 616475

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