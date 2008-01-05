"حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)" به زبان چینی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)" به زبان چینی، رساله دکترای ووچنگ فارغ‌التحصیل رشته "تاریخ جهان " از دانشگاه "شمال غرب"چین است که در سال 2004تألیف شده که در 302 صفحه و در دو بخش "زندگینامه امام خمینی "و"نظریه ولایت فقیه امام خمینی" تدوین شده است.

از مطالب این کتاب می توان به زندگینامه امام خمینی (ره)، مبارزه در قم، امام خمینی در تبعید، به سوی جمهوری در بخش اول کتاب اشاره کرد.

بخش دوم این کتاب حاوی مطالبی از قبیل نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره)، انسان مذهب و طبیعت، کارکرد حکومت در نظر امام خمینی (ره)، شکل حکومتی ولایت فقیه در نظر امام خمینی(ره)، شیوه امام خمینی برای استقرار حکومت اسلامی، ولایت فقیه از تئوری تا عمل است.

ووچنگ ، متولد سال 1963، هماکنون استاد دانشگاه تربیت معلم خه نن است. وی از ایران‌شناسان مطرح در محافل علمی چین محسوب می‌شود که تاکنون بیش از 20 مقاله در نشریات علمی چین به چاپ رسانده که عمدتاً در باره ایران بوده‌اند. وی چندین بار در سمینارهای مرتبط با اندیشه های امام خمینی(ره) در ایران و چین شرکت کرده و مقاله ارائه داده است.