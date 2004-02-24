نخستين باشگاه تخصصي تيراندازي با كمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار " مهر " در اين مراسم مدير برنامه ريزي تربيت بدني ساصد گفت: در راستاي سياستگذاريهاي ورزش سازمان صنايع دفاع به منظور تعميم و توسعه ورزش، جذب و ترغيب و نشاط، در پي تشكيل فدراسيون تيراندازي با كمان كشور و هماهنگي با رييس فدراسيون بر عمومي كردن اين رشته اقدام به راهاندازي سايت ويژه تيراندازي با كمان در محل سالن شماره يك خود جهت بهرهمندي كليه اقشار به خصوص جوانان كرده است.
اين سالن به ابعاد 12× 25 با داشتن 5 سيبل تيراندازي و 5 كمان (ريكرو) شروع به كار خواهد كرد.
نخستين باشگاه و سالن تخصصي تيراندازي با كمان عصر ديروز در محل مجموعه تربيت بدني ساصد افتتاح شد.
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