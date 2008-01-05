رایزنی ابومازن با پادشاه عربستان درباره روند سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، در دیدار ابومازن با عبدالله بن عبدالعزیز در کاخ یمامه در شهر ریاض آخرین تحولات مسئله فلسطین و تحولات روند صلح در پی برگزاری کنفرانس آناپولیس بررسی شد.

دوطرف در این دیدار همچنین تلاشهای بین المللی برای برقراری صلحی عادلانه و جامع را که حق ملت فلسطین در برپایی کشور مستقل خود در سرزمین خویش به مرکزیت قدس شریف براساس قطعنامه ها و موازین بین المللی و طرح صلح اعراب تضمین می کند، بررسی کردند.



در این خبر، اشاره ای به اظهارنظر ابومازن و ملک عبدالله درباره تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه که تا کنون دهها شهید و زخمی به جا گذاشته است، نشده است.