حدادعادل : عقربه اصلاحات را به عقب بر نمي گردانيم ، ساعت آن را تنظيم مي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي" مهر" ، وي عصر امروز در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي با تاكيد براينكه اصلاحات بيشتر به تنظيم نياز دارد، افزود: با اصلاحات مخالف نيستيم زيرا انقلاب ما انقلاب اصلاحات بوده هر دولت و مجلسي كه مي خواهد خود را نماينده ملت ايران بداند بايد دنبال اصلاحات باشد اما انتقادهايي به روش هايي كه به اصلاحات مشهور شده است، داريم.

وي خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات اصلاح طلبان كم توجهي نسبت به مسايل و مشكلات ملموس و واقعي مردم است اما متاسفانه در اصلاحات به مباحثي كه توده مردم حساسيتي نسبت به آن ندارند، پرداخته شد.

حدادعادل اضافه كرد : بي توجهي به خواسته هاي عامه مردم از مشكلات اصلاحات بوده است، نظرسنجي هايي كه از مردم انجام شده نشان مي دهد كه مردم تعريفي كه از اصلاحات شده را قبول ندارند.

عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي درباره ادعاي يكي از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي كه گفته بود در مجلس ششم حدادعادل را به زور وارد مجلس كردند، گفت: من طبق ضوابط قانوني وارد مجلس شده ام همان شوراي نگهباني كه صحت آراي ديگر نمايندگان مجلس ششم را تاييد كرده بود نمايندگي مرا نيز پذيرفته است و نمي توان گفت كه يك نماينده اعتبار دارد اما نماينده اي كه در اقليت است اعتبار ندارد.

وي تاكيد كرد: از بسته شدن روزنامه ها خوشحال نيستيم و بسته شدن روزنامه هاي ياس نو و شرق را نيز مرتبط با انتخابات نمي دانيم زيرا اگر قرار بود اين مساله در انتخابات تاثير منفي داشته باشد بهتر بود قبل از انتخابات صورت نگيرد اما چون قبل از انتخابات صورت گرفت معلوم است كه ربطي به انتخابات نداشته است.

وي با اشاره به اينكه خدمت رساني بايد كانون توجه مجلس و حكومت قرار بگيرد گفت: از دولت فعلي نيز حمايت مي كنيم تا بتواند خدمت بيشتري به مردم بكند البته حق نظارت مردم محفوظ است.

حدادعادل ادامه داد: مايل نيستيم از اصطلاحاتي مانند برنده و بازنده استفاده كنيم آنقدر كه به اداي وظيفه در آينده مي انديشيم به پيروزي توجهي نداريم و انتقامجويي در ذهن ما جايي ندارد و از تمام كساني كه علاقه به خدمت صادقانه در كشور دارند دعوت مي كنيم.

وي تاكيد كرد: يكي از برنامه هاي ما اين است كه تضادها و ستيزه جويي هاي بيهوده را كاهش دهيم و تجربه گذشته براي مجلس و دولتمردان اين اعتقاد را به بار آورده است.

وي افزود : وزارت ارشاد دو دوره در سالهاي گذشته داشته است كه اين دو دوره يكسان ارزيابي نمي شود و دوره دوم از دوره اول بهتر بوده است و انتقاد ما نيز به اين دو دوره يكسان نيست.

اين منتخب مردم تهران خاطرنشان كرد: در مجلس هفتم سعي خواهيم كرد با حفظ ارزشهاي اسلامي به گسترش فرهنگ توجه كنيم البته اصلاح فرهنگ و حاكميت ارزش هاي اسلامي در عرصه فرهنگ و هنر را با محدود كردن آزادي ها نمي دانيم.

وي با تاكيد بر اينكه اظهار نظر درباره اينكه بزرگترين دستاورد دوران آقاي خاتمي چه بوده كار آساني نيست و گفت: دولت خاتمي موفقيت و مشكلاتي داشته و در كارنامه آن نقاط مثبت و منفي وجود دارد اما رشد صنعتي 11 درصد و رشد اقتصادي 7/6 در دوران آقاي خاتمي كه ايران را به مقام اول در منطقه ارتقاء داد، تحول مثبتي بود گر چه اعتقاد داريم اين رشد اقتصادي بايد با عدالت اجتماعي همراه باشد.

وي درباره ميزان ارتباط و نزديكي مواضع آبادگران و كارگزاران گفت: مواضع خود را اعلام كرده ايم با مقايسه با ديدگاههاي كارگزاران متوجه تفاوت آن دو مي شويد ، تاكيد ما بر ارزش هاي اسلامي پررنگ از كارگزاران خواهد بود.

حداد عادل تصريح كرد: ما و مردمي كه به ما راي داده اند انتقادهايي نسبت به برخي از جنبه هاي اجتماعي داريم و تلاش خواهيم كرد ارزش هاي اسلامي و اخلاق و معنويت اسلامي كه اساس انقلاب نيز است را در جامعه گسترش دهيم اما مقصود اين نيست كه با خشونت با جامعه رفتار خواهيم كرد.

وي افزود: ما معتقديم بخشي از ناهنجاريها ناشي از فقر و بيكاري و مشكلات اقتصادي است و احتمال مي دهيم كه مردم با مجلس و دولت سروكار داشته باشند كه عزم جدي براي حل مشكلات آنان داشته باشند مشكلات نيز حل شود.

عضو ائتلاف آبادگران ايران اسلامي با تاكيد بر اينكه احكام اسلامي عين آزادي اجتماعي است، خاطرنشان كرد: احكام اسلامي باعث محدوديت آزادي نخواهد شد.

وي درباره نحوه انتخابات رئيس مجلس گفت: انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس با تصميم گيري نمايندگان صورت مي گيرد و در اين شرايط زماني مناسب نيست درباره آن صحبت كرد و بعد از افتتاح مجلس بايد نمايندگان درباره آن تصميم بگيرند.

وي با اشاره به فعاليت آزادانه تشكل هايي دانشجويي خاطرنشان كرد: نگراني ما استفاده ابزاري از محيط دانشگاه براي اهداف خارج از دانشگاه است اما در عين حال دانشجويان با فعاليت هاي آزادانه براي آينده اداره كشور راه و ايده ارائه كنند.

حدادعادل افزود: چه مجلس ششم و چه مجلس هفتم اختياراتي دارد و هر چه تصويب مي كند قانوني است، اگر مجلس ششم فرصت كند درباره پروتكل الحاقي اظهار نظر كند اين اظهارنظر قانوني است و اگر بررسي پروتكل به مجلس هفتم سپرده شود مجلس هفتم نسبت به وظيفه خود درباره آن اظهار نظر خواهد كرد.

وي افزود : ايران با استقلال كه بزرگترين دستاورد انقلاب اسلايم است تحت تاثير فشارهاي خارجي قرار نخواهد گرفت. در كتاب هاي درسي نيز برخلاف نظر آمريكائي ها راه مستقل خود را در پيش خواهيم گرفت و اتهام هايي كه تحت عنوان تروريست و خشونت به اسلام وارد مي شود شعارهايي است كه اهداف سياسي در آن پنهان است .

اين نماينده منتخب مردم با تاكيد بر اينكه شكايت از سوي نمايندگاني كه راي نياورده اند حق قانوني آنان است، گفت: امكان بروز تخلف بايد بررسي شود اما بايد توجه كرد كه انتخابات توسط وزارت كشور برگزار شده كه در اختيار رقباي ما است.

حدادعادل تصريح كرد: كساني كه ليست جعلي به اسام آبادگران انتشار دادند به پيروزي ما مطمئن بودند و مي خواستند آبادگران را ناكام كنند كه البته پيش بيني اين افراد درست تر و بهتر از كساني كه بود كه تا روزهاي آخر به اين مساله باور نداشتند.

وي با اشاره به اينكه بعد از انقلاب سياست پايدار براي برقراري روابط با كشورها داشته ايم، اظهار داشت: با تمام كشورهايي كه برابري مناسبات را بپذيرند ارتباط خواهيم داشت از جمله كشور مصر كه زمينه برقراري روابط بين دو كشور نيز فراوان است.

حدادعادل با توصيه به اتحاديه اروپا كه بايد در داوري خود درباره انتخابات ايران دچار شتاب زدگي نشوند، افزود: بر اساس قانون اعلام صلاحيت داوطلبان ورود به مجلس وظيفه شوراي نگهبان است در همه انتخابات ها نيز همين گونه بوده است. آنچه در ايران اتفاق افتاده مساله اي داخلي است و توصيه ما به اتحاديه اروپا اين است كه خود را به عنوان يكي از دو طرف رقابت انتخاباتي نبايد وارد عرصه كند.

وي درباره ادعاي برخي كشورها مبني بر حضور اعضاي القاعده در ايران گفت: صحت ادعاي حضور القاعده در ايران را تاييد نمي كنيم اما اگر اعضاي آن در ايران باشند سياست ايران اين بوده كه آنها را به كشور متبوعشان تحويل دهد.