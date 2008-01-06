ایرماتوف ازبکستانی دیدار ایران و قطر را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگارمهر، قضاوت دیدار دوستانه تیم های ایران و قطر را "روشن ایرماتوف" داور سرشناس ازبکستانی و یکی از 8 داور برگزیده فیفا برای قضاوت در جام جهانی 2010 برعهده خواهد داشت.

دیدار دوستانه تیم های ملی ایران و قطر ساعت 14 روز چهارشنبه 19 دی ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزارخواهد شد. این داور ازبکستانی را درکار قضاوت این دیدار رضا سخندان و داود رفعتی به عنوان کمک داورهمراهی خواهند کرد .

طبق برنامه ریزی فدراسیون فوتبال این داور ازبکستانی روز دوشنبه از طریق تاشکند وارد تهران خواهد شد و پنج شنبه از طریق ترکیه به کشورش باز می گردد .

ایرماتوف داور31 ساله ازبکستانی چندی پیش دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا بین تیم های اوراواردز ژاپن و سپاهان را قضاوت کرد . وی سابقه قضاوت در جام های جهانی جوانان و نوجوانان در کانادا و کره جنوبی را نیز در کارنامه افتخارات خود دارد.

وی در مراسم انتخاب بهترین های سال 2007 آسیا جزو داوران برگزیده قاره بود که در رقابتی نزدیک این عنوان را به مارک شیلد استرالیایی واگذار کرد.