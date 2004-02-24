صهيونيست ها يك شهروند لبناني را كشتند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرنگار الجزيره ازبيروت گزارش داد: يك خودروگشتي حامل نيروهاي آمريكايي دو برادرلبناني به نام هاي علي وجعفر محمد مصطفي" را به بهانه ورود به اراضي اشغالي فلسطين هدف تيراندازي قراردادند كه موجب كشتن يكي از آنها شد.

بنابراين گزارش يكي ازآنها توانست فرار كند و به روستايش برگردد. پليس لبنان هم اكنون تحقيقات اوليه را آغاز كرده است. ماموران پليس لبنان مي گويند: اين دوبرادر لبناني درحال چراندن گوسفندهاي خود بودند كه مورد حمله صهيونيست ها قرار گرفتند.اما سخنگوي نظاميان صهيونيست مدعي شد: نيروهايش يك شهروند لبناني را كه قصد ورود به نوارمرزي درنزديكي شهرك صهيونيست نشين "كيبوتس معيان باروخ" داشته كشتند.

به ادعاي اين سخنگو، اين شهروند لبناني تلاش كرد ازطريق گذرگاه آبي وعبور از سيم خاردار وارد منطقه استحفاضي نيروهاي اين رژيم شود .

روستاي وزاني كه درنزديكي مزارع اشغالي شبعا درجنوب لبنان قرار دارد همچنان دراشغال نيروهاي رژيم صهيونيستي است . درسال 1967 ميلادي نظاميان رژيم صهيونيستي مزارع شبعا درلبنان و بلنديهاي جولان درسوريه را اشغال كردند. بيروت و سوريه بارها خواهان عقب نشيني نيروهاي اشغالگر صهيونيست ازخاك خود شدند اما اسراييل به اشغال اين منطقه ادامه مي دهد.