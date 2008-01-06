به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم عاملی سال 1320 به دنیا آمد. او از سال 1330 فعالیت خود را در رادیو تهران آغاز کرد و از 1337 به کار گویندگی مشغول شد. عاملی از 1350 اجرای برنامه "‌راه شب" را در رادیو به عهده گرفت. او از سال 1352 پس از مرحوم صبحی، قصه ظهر جمعه را هر جمعه در رادیو می‌خواند و بعد راوی "داستان هزار و یکشب" در رادیو تهران شد.

وی از سال 1334 در مجلات کیهان بچه‌ها، اطلاعات هفتگی و روشنفکر، داستان‌های کوتاه به خصوص برای کودکان می‌نوشت. عاملی سال 1382 از سوی وزارت ارشاد در ردیف پیشکسوت اهل قلم قرار گرفت.

رادیو تهران نیز 10 دی امسال برای این هنرمند فقید مراسم بزرگداشت برگزار کرد. او در آن مراسم گفت: "سرطان را با دستم مچاله و دوباره کار خود را در رادیو شروع می‌کنم." عاملی از چند روز پیش به دلیل شدت گرفتن بیماری در بیمارستان کسری بستری بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.