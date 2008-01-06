1117 قلیان از قهو خانه های استان زنجان جمع آوری شد

سردار غلامحسن آقاگلزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با عنوان این که نیروی انتظامی در تعامل با دولت نسبت به اجرای طرحهای خود عمل می نماید، افزود: در راستای اجرای این طرح بیش هزار 23 مورد بازدید محسوس و نامحسوس از اماکنی که در آن از قلیان استفاده می شد، صورت گرفته است که با تذکرات قبلی همچنین 17 هزار و 1600 نخ سیگار خارجی و 1488 توتون و تنباکو جمع آوری شد.

وی همچنین با ارزیابی مطلوب از اجرای طرح امنیت اجتماعی در کشور برتداوم اجرای طرح به عنوان یک طرح موفق در کشور تاکید کرد و ادامه داد: در بین آقایان 89 درصد از افراد در طرح امنیت اجتماعی مورد ارشاد قرار گرفته و 11 درصد تحویل مراجع قضایی شده اند و در بین خانمها نیز 95 درصد مورد ارشاد قرار گرفته و دو الی سه درصد به مراجع قضایی ذی ربط، معرفی شده اند.

سردار آقاگلزاده با اشاره به اینکه در 9 ماهه سالجاری، کشفیات مشروبات الکلی 76 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، افزود: با اقدامات پیشگیرانه در زمینه مشروبات دست‌ ساز، خوشبختانه در سالجاری شاهد کاهش 55 درصدی مشروبات دست‌ ساز در استان بودیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه در 9 ماهه سالجاری بیش از 175 کیلوگرم موادمخدر کشف شده یادآورشد: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد داشته است.

سردار آقاگلزاده گفت: در این زمینه دو هزار و 903 نفر متعاد، توزیع کننده و قاچاقچی دستگیر شده‌اند که دارای میانگین سنی 25 تا30 سال هستند.