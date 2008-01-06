80 درصد تخلفات ساخت و ساز بیرجند مربوط به عدم اطلاع مهندسین ناظر است

حسین صباغ در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: شهرداری بیرجند نیز در این میان به دلیل کمبود نیرو نتوانسته است با سرکشی مداوم و مناسب از پیشرفت پروژه های متخلف جلوگیری نماید .

وی بیشترین تخلفات ساخت و ساز شهر بیرجند را مربوط به نوار حاشیه شمال این شهر و روستاهای مجاور عنوان نمود و تصریح کرد: متأسفانه در این مناطق تعداد کثیری از منازل بدون اخذ هیچ گونه مجوزی از شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساخته می شوند.

این مسئول بیشترین موارد ساخت و ساز غیر مجاز در سطح خراسان جنوبی رانیز مربوط به شهر بیرجند اعلام کرد و اظهار داشت: متأسفانه تاکنون بسیاری از این تخلفات با طرح در کمیسیون ماده 100 و توافقات صورت گرفته شکل قانونی به خود گرفته است .

به گفته وی قیمت بالای زمین در برخی از نواحی شهر بیرجند و کمی سطح اشغال در ارتفاع سازی از یک سو و پائین بودن نسبی سطح جریمه های کمیسیون ماده 100 باعث تشویق افراد بخصوص برخی انبوه سازان به حرکت در خارج از حیطه قانون شده است.

صباغ با اشاره به برگزاری جلسات متعدد سازمان نظام مهندسی، کمیسیون ماده 100، سازمان مسکن و شهرسازی و شهرداری گفت: در این جلسات مصوب شد دفاتر سازمان نظام مهندسی طراحی ساختمانهای خارج از ضابطه را انجام ندهد ، شهرداری بیرجند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی مهندس ناظر از پیشرفت کار جلوگیری نماید و کمیسیون ماده 100 نیز در صورت ارجاع موارد ناقض قوانین، به صرف جریمه بسند ننماید و حکم بر تخریب بنا دهد .

رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی یادآور شد: به دلیل حجم بالای ساخت و ساز در شهر بیرجند و نیز بی اطلاعی مهندسین ناظر به دلیل عدم همکاری مالکین ساختمان از روند شروع و پیشرفت سازه ها ، اعمال نظارت به صورت دقیق انجام نمی شود.

وی بخشی از این کم کاری را مربوط به مهندسین ناظر دانست و تأکید کرد: بیش از80 درصد تخلفات به دلیل عدم اطلاع دهی صاحبین پروژه های ساختمانی به مهندسین ناظر بوده است و شهرداری نیز در این میان به دلیل کمبود نیرو نتوانسته است با سرکشی مداوم و مناسب از پیشرفت پروژه های متخلف جلوگیری نماید .

رئیس سازمان نظام مهندسیساختمان خراسان جنوبی در خصوص روند تصویب طرح های مرتبط با شهرسازی بیرجند گفت: در چهار سال گذشته طرح شهرسازی بیرجند به تصویب رسید و طرح تفضیلی آن نیز از سال 81 تا 83 انجام و نقشه های اجرایی این طرح در سال 83 بازنگری شد.

صباغ با اشاره به اینکه از زمان ارتقاء بیرجند به مرکز استان اصلاحاتی در این طرح صورت گرفته است افزود: در حال حاضر این طرح براساس مرکز یک شهرستان می باشد و بازنگری آن برای تامین نیازهای مرکز استان در دستور کار قرار دارد .

رئیس سازمان نظام مهندسی خواستار تعیین محلهایی برای ارتفاع سازی در شهر بیرجند شد و اظهار داشت: در این راستا باید از ساخت و سازهای بی رویه و انبوه در سایر نقاط شهری جلوگیری شود .

صباغ اعضای سازمان نظام مهندسی خراسان جنوبی را 500 نفر در شته های مختلف عمران ، معماری ، تأسیسات مکانیکی و مهندسین شهر سازی عنوان نمود و تصریح کرد : مهندسین ناظر ساختمانی دارای پروانه این سازمان 200 نفر می باشند که عمده آنها مهندسین عمران می باشند .

وی با اشاره به اینکه مهندسین ناظر سازمان در حال حاضر به نسبت ساخت و سازهای سریع شهر بیرجند ناکافی می باشد خاطر نشان کرد: در سال جاری بیش از 40 مهندس ناظر در آزمون این سازمان قبول شده اند .

رئیس سازمان نظام مهندسی استان در پایان خواستار همکاری کلیه دانشگاه ها و ارگانهای این استان برای یک ساخت و ساز ایمن و مطمئن شد و اظهار داشت : ساخت و سازهای بالای 800 متر و یا بالای چهار سقف حتماً باید توسط مجریان ذی صلاح صورت گیرد.