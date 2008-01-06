کاهش 77 درصدی واردات کالا به همدان

محمد شهبازی در گفتگوبا خبرنگار مهر در همدان افزود:تا پایان آذر ماه سال جاری 2 هزار و 93 تن کالا به ارزش هشت میلیون و 430 هزار دلار وارد استان همدان شده است.

شهبازی با بیان اینکه واردات کالا به استان همدان طی 74 فقره اظهارنامه صورت گرفته است، اظهار داشت: در این مدت واردات کالا به استان همدان از نظر تعداد اظهارنامه، وزن و ارزش دلاری کالاهای وارداتی به ترتیب با افزایش 37 درصدی، کاهش 30 درصدی و کاهش 77 درصدی روبرو بوده است.

وی عمده کالاهای وارداتی استان همدان را مفتول فولادی، تانکر استیل برای ماشین آلات خط تولید ماءالشعیر، قطعات ماشین آلات بافندگی، تسمه نقاله نایلونی، کانکتور پتانسیومتر، یراق آلات و اتصالات، هواپیمای فوق سبک سمپاشی، ورق بیل، مبلمان و قطعات یدکی دستگاه فنر زنی لول عنوان کرد.

