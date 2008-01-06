پرویز فارسیجانی درباره برنامه‌های ماه محرم امسال و تفاوت آن با سال‌های گذشته به خبرنگار مهر گفت: "امسال سعی کرده‌ایم از تجارب گذشته بهره بگیریم، به ویژه اینکه سال گذشته برنامه‌ها مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و 200 نماینده مجلس با ارسال نامه از برنامه‌های رسانه ملی در ماه محرم تقدیر کردند. این اتفاق برای اولین‌بار افتاد و به همین دلیل تصمیم گرفتیم روند سال گذشته را ادامه دهیم، به همین دلیل متناسب با نیاز مخاطبان در هر حوزه برنامه تهیه می‌کنیم."

وی در ادامه افزود: "برنامه‌هایی چون سخنرانی، مداحی، ترکیبی و نمایشی با رویکرد نیاز مخاطبان در ایام محرم روی آنتن می‌رود. محتوای برنامه‌های ماه رمضان در کمیته‌های مختلف شورای معارف سیما بررسی شده و هدف در برنامه‌های محرم آسیب‌زدایی از عزاداری‌ها و پرداختن به حماسه عاشوراست. امسال توجهی ویژه به برنامه‌های مداحی شده و فقط به مداحان مشهور اکتفا نکردیم، بلکه از توان مراکز استان استفاده می‌کنیم و مراسم خوب مداحان شهرهای مختلف را پوشش خواهیم داد."

دبیر شورای معارف سیما گفت: "با هیئت‌های مذهبی همکاری خوبی داریم و از تجربیات آنها برای ارائه الگوی صحیح استفاده خواهیم کرد. هدف ما تقویت ایمان مردم است. علاوه بر آن از فرمایشات مقام معظم رهبری بهره برده و شاخص‌هایی در 61 بند استخراج کرده‌ایم تا نگاهی کاربردی‌تر به آنها داشته باشیم. با برخی سازمان‌ها مثل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم همکاری داریم تا از برکات ماه محرم به نحو مطلوب فیض ببریم."

فارسیجانی درباره برنامه‌های نمایشی ماه محرم گفت: "دو مجموعه "پریدخت" و "خونمردگی" را امسال پخش می‌کنیم. در این مجموعه‌ها فقط به تاریخ وقوع عاشورا نپرداختیم و سعی داشتیم از برکات این حماسه بهره بگیریم. البته نمی‌گویم 100 درصد این هدف محقق شده، اما تلاش خود را کرده‌ایم تا به ظاهر ماه محرم نپردازیم، بلکه مفاهیم عمیق باشد."

وی درباره راه‌اندازی اتاق فکر در شورای معارف سیما افزود: "اتاق‌های فکر راه‌اندازی شده و دوستان کار خود را شروع کرده‌اند، برخی سوژه‌ها هم برای ماه رمضان سال آینده به شبکه‌های مختلف سیما ارائه شده است. در واقع اتاق‌های فکر بازوان قدرتمند ما هستند. علاوه بر آن قصد داریم برنامه‌سازان با پژوهش بیشتر آشنا شوند، چرا که اهمیت زیادی در تولیدات دارد. قصد داریم کارشناسان خوب مذهبی را شناسایی و از حضور آنها در برنامه‌ها استفاده کنیم."