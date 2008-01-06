مشرف دخالت در ترور بوتو را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"پرویز مشرف" شب گذشته در مصاحبه ای با برنامه "60 دقیقه" شبکه تلویزیونی CBS آمریکا گفت : بوتو با ایستادن خارج از خودرو خود، مسئول (ترورش) است نه هیچکس دیگر.

مشرف تیراندازی به سوی بوتو را عامل مرگ وی دانست و تصریح کرد: دولت وی هر اقدام ممکن را برای حفاظت از بوتو در برابر تهدیدها انجام داد. وی افزود: باید به خاطر داشته باشید که او در معرض تهدید بود، بنابراین بیشتر از هر شخص دیگری از اقدامات امنیتی برخوردار شد.

مشرف هرگونه دخالت سازمان اطلاعات پاکستان را در قتل بوتو و نیز ناکافی بودن امنیت وی را که به افراطگرایان امکان ترور وی را داد، رد کرد.

بوتو روز پنجشنبه دو هفته قبل در شهر راولپندی هدف تیراندازی و بمبگذاری انتحاری قرار گرفت و کشته شد.

اظهارات مشرف در حالی منتشر می شود که یک گروه پنج نفره از پلیس ضدتروریسم انگلیس تحقیقاتشان را در پاکستان درباره واقعه ترور بوتو آغاز کرده اند، اما مقامهای حزب بوتو- حزب مردم- می گویند دعوت از اسکاتلندیارد توسط دولت مشرف، تلاشی بی حاصل با هدف اعتباربخشیدن به روند شدیداً مخدوش تحقیقات دولت است.

از سوی دیگر انتخابات مجالس ملی و ایالتی نیز که قرار بود هشتم ژانویه برگزار شود به روی 18 فوریه موکول شده است.