به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور که یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 20/9/86 به تصویب رسیده بود و در ردیف 29 دستور جلسه علنی مجلس قرار داشت ، به درخواست نمایندگان و موافقت مجلس، امروز خارج از نوبت بررسی می شود.

نمایندگان با 156 رای موافق، 11 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر با بررسی خارج از نوبت این طرح موافقت کردند.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، قبل از رای گیری در این خصوص گفت: برای آنکه تعهدات دولت و وظیفه مجلس به تاخیر نیفتد از نمایندگان درخواست دارم به بررسی این لایحه به صورت خارج از نوبت رای بدهند تا بتوانیم بعد از دستور جاری وارد رسیدگی به این لایحه شویم.

وی گفت: کسانی که در رای گیری شرکت نکنند بعد از 40 ثانیه اسامی آنها در مانیتور ثبت می شود.