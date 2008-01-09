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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۲۸

درصورت اختصاص ردیف استخدامی؛

مشکل کمبود مراقبین بهداشت برطرف می‌شود

مشکل کمبود مراقبین بهداشت برطرف می‌شود

مدیر کل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: مشکل کمبود مراقبین سلامت در مدراس سراسر کشور با اختصاص ردیف استخدامی برطرف می شود.

دکتر حسن ضیاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص « قانون مراقبین بهداشت برای دانش آموزان » افزود: این موضوع در سال 84 توسط مجلس به تصویب رسید اما تاکنون امکان اجرایی شدن کامل آن بدلیل کمبود نیرو فراهم نشده است.

وی با اشاره به اینکه در مدارس سراسر کشور به 16 هزار مراقب سلامت نیازداریم، خاطر نشان کرد: آئین نامه اجرایی شدن این قانون تدوین شده است و به محض اینکه ردیف استخدامی به ما بدهند، این امر اجرایی خواهد شد.

مدیر کل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: در حال حاضر مربیان بهداشت همان کار مراقب سلامت را برای دانش آموزان انجام می دهند.

ضیاءالدینی با اشاره به اینکه هم اکنون 3 هزار نیروی مراقب سلامت در مدارس فعال هستند ، اظهار داشت: بر این اساس با کمبود 13 هزار نیرو در این زمینه مواجه هستیم که در صورت استخدام مشکل برطرف می شود.

 

کد مطلب 616744

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