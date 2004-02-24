" تكميلي" : ايران با افزايش حوزه تعليق غني سازي اورانيم موافقت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فرانسه ، آژانس دراين گزارش سيزده صفحه اي كه در اختيار ديپلماتها قرار داده گفته است : ايران بعد از ماه نوامبر به مونتاژ سانتريفوژها و ماشينهايي كه براي غني سازي استفاده مي شود ادامه داده است. در اين گزارش آمده است : جمهوري اسلامي ايران مونتاژ و آزمايش سانتريفوژها و همچنين ساخت قطعات سانتريفوز را در داخل ايران را به تعليق خواهد آورد كه اين شامل قرار دادهاي موجود براي امكان گسترش بيشتر دامنه تعليق نيز خواهد شد .

دراين گزارش آمده است : نگراني جدي در مورد فاصله گزارش اخير ايران در مورد فعاليتهاي هسته ايش با واقعيت وجود دارد .

در گزارش البرادعي همچنين آمده است : قصور ايران با توجه به نقشه هاي سانتريفوژ p2 و تحقيقات مربوط به آن از موضوعات نگران كننده ما محسوب مي شود .

دراين گزارش كه يك نسخه از آن به دست خبرگزاري فرانسه رسيده آمده است آژانس نياز دارد تا ماهيت و حوزه فعاليتهاي ايران در رابطه با سانتريفوژهاي مذكور را اثبات كند .

دراين گزارش همچنين به اين موضوع اشاره شده است كه اقدام ايران در ندادن اطلاعات درباره پايگاههاي نامعلوم در نطنز و شركت كالاي الكتريك كه تجهيزات آن از بازار سياه تهيه شده است موجب مي شود كه از بيانيه هاي ايران حمايتي صورت نگيرد.

به گزارش خبر گزاري فرانسه در اين گزارش تاكيد شده است : دو نوع اورانيوم كشف شده در ايران باهم متفاوت هستند و ايران تاكيد مي كند كه منبع هر دو مورد مربوط به قطعات سانتريفوژ وارداتي يكسان است.

اين آژانس در پايان گزارش خود از ايران خواسته است كه همكاري خود با اين آژانس را افزايش دهد .





