14 بازی تدارکاتی پیش بینی شده است/ صربستان یا اسپانیا به ایران می آیند

محمد رضا داورزنی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده جهت آماده سازی هرچه بیشتر اعضای تیم ملی برای سفر به ژاپن و حضور در رقابت های انتخابی المپیک به خبرنگار مهر گفت: بعد از پایان رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور دومرحله اردوی 25 روزه در روسیه و تهران تشکیل می دهیم وطی آن برای بازیکنان بازی های تدارکاتی برمبنای روند دیدارهای خود در ژاپن برگزار خواهیم کرد.

وی اظهارداشت: والیبالیست های ایران باید طی 7 روز متوالی با حریفان خود در جریان رقابت های گزینشی المپیک دیدار کنند. برهمین اساس در هر یک از این دو مرحله اردو 7 بازی دوستانه در نظر خواهیم گرفت تا به صورت متوالی و پشت سر هم انجام شود.

داورزنی با اشاره به برپایی اردوی برون مرزی در روسیه تصریح کرد: با توجه با سابقه همکاری طولانی مدت که بین والیبال دو کشور وجود دارد برای سفر به روسیه و برپایی اردو و دیدار تدارکاتی با تیم های درجه یک باشگاهی و یا حتی ملی این کشور مشکلی نداریم. حتی تا حدود زیادی مقدمات کار فراهم شده است تا بلافاصله بعد از اتمام رقابت های لیگ نسبت به انجام این سفر اقدام کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه برای اردوی 25 روزه تهران هم حریف تدارکاتی از اروپا در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: یکی از تیم هایی که به رقابت های زیرگروه المپیک راه پیدا می کند را به تهران دعوت می کنیم. در این بین شانس اسپانیا وصربستان بیشتر از سایرتیم هاست اما اگر هم در مورد این دو کشور به تفاهم نرسیم از یک تیم باکلاس و صاحب نام در والیبال اروپا دعوت خواهیم کرد.

داورزنی در ادامه در مورد رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور گفت: آنچه مسلم است مرحله برگشت بازی ها با کیفیتی بالاتر از نیم فصل نخست برگزار خواهد شد. تیم های تازه شکل گرفته پردیس قزوین، تربیت یزد، استیل آذین تهران، شهرداری همدان و ارومدشت ارومیه رفته رفته به آمادگی لازم برای لیگ برتری بودن رسیده اند. با این حساب با آغاز دوباره پیکارها، بازی ها بهتری را از این تیم ها در کنار مدعیان شاهد خواهیم بود.