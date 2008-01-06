کشف یک کوتوله سفید در سحابی خرچنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آژانس فضایی ژاپن (JAXA) و آژانس فضایی آمریکا (NASA) با کمک ماهواره ژاپنی "سوزاکو" یک کوتوله سفید جدید را با عنوان AE Aquarii کشف کردند که اشعه ایکس با انرژی زیاد تولید می کند و به دور خود می چرخد.

در حقیقت این کشف می تواند مفهوم استانداردی را که در خصوص این نوع از ستارگان وجود دارد به چالش بکشد. تاکنون اعتقاد براین بود که این اجرام آسمانی سرد و بسیار بی حرکت است.

براساس گزارش Wired News، در این خصوص "کوجی موکای" از مرکز فضایی "گودارد" ناسا توضیح داد: " ما با بررسی سحابی خرچنگ رفتاری شبیه به رفتارهای تب اختر را مشاهده کردیم، اما بر خلاف تصورمان این جرم آسمانی تب اختر نبود بلکه یک کوتوله سفید بود."

سحابی خرچنگ از بقایای یک ستاره بسیار بزرگی که زندگی اش با انفجار یک ابرنواختر پایان یافته، ساخته شده است.

براساس مدلهای فعلی، کوتوله های سفید و "تب اختر" (پالسار) گروههای از اجرام آسمانی هستند که با مرگ یک ستاره پنهان می شوند. یک کوتوله سفید هنگامی که سوخت هسته ای ستاره ای به جرم خورشید پایان می یابد و پس از آنکه در فضای خارجی منفجر می شود، شکل می گیرد. به تدریج و در مدت میلیاردها سال گرمای خود را از دست می دهد و تبدیل به یک کوتوله قهوه ای می شود.

این درحالی است که تب اخترها ستارگان نوترونی هستند که از بقایای فروپاشی ستارگان بسیار بزرگی که همانند یک ابرنواختر منفجر می شوند، شگل می گیرند.

به گفته این دانشمندان تب اختر از چگالی بیشتری نسبت به کوتوله سفید برخوردار است و جرم آن در حدود 3/1 برابر جرم خورشید است.