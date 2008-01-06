"اسد"یا ما را انتخاب کند یا انزوا را / بازهم می گویم ایران خطرناک است!

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه العربیه به سئوالات مختلف خبرنگار این شبکه درباره سیاستهای سلطه جویانه وی در برابر ایران، عراق، لبنان و فلسطین پاسخ داد و البته اتهامات واهی و بی پایه اساس خود را علیه ایران و سوریه تکرار کرد.



جرج بوش دراین مصاحبه به مظلوم نمایی متوسل شد و ادعا کرد که همانگونه که مسلمانان نماز می خوانند، او نیز نماز می خواند و اینکه دوست دارد تا زمانی که در دنیا است، مردم او را به یاد بیاورند که طرفدار صلح و آرامش و رفاه ملتهای جهان به ویژه در فلسطین، عراق، لبنان و افغانستان بود.



وی مدعی شد که یکی از ویژگی های دولتش این است به اعتقادات مردم احترام می گذارد.



رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به صراحت از فواد سنیوره نخست وزیر دولت لبنان که همچنان به سبب خروج وزیران وابسته به چند گروه مهم سیاسی لبنان، بر اساس قانون اساسی این کشور، فاقد مشروعیت است، حمایت کرد و او را فردی شجاع و رهبری مقتدر دانست که به زعم وی توانسته است دولت دموکراتیک را رهبری کرده و با قدرت با افراط گریان مقابله کند.



جرج بوش در پاسخ به سئوال العربیه مبنی بر اینکه آیا با وجود گزارش اخیر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر نظامی نبودن برنامه هسته ای ایران، همچنان بر ادامه سیاستهای خود برای تشدید تحریم این کشور اصرار دارد؟ باردیگر بر ضرورت منصرف شدن ایران از حقوق مشروع هسته ای خود و در راس آن توقف غنی سازی اورانیوم تاکید کرد.

وی در ادامه اظهارات تحریک آمیز خود درباره ایران و با هدف ایجاد ایران هراسی در منطقه و بدبین کردن کشورهای عربی به کشورمان مدعی شد که ایران همچنان خطرناک است و در دیدارم با رهبران کشورهای عربی منطقه، این نکته را به آنها گوشزد خواهم کرد که ایران همچنان یک خطر به شمار می رود و ما به حفظ امنیت دوستان و متحدانمان در منطقه پایبند خواهیم بود.



به گزارش مهر، جرج بوش البته درباره اینکه آیا به گزینه نظامی برای جلوگیری ازدستیابی ایران به فناوری هسته ای صلح آمیز متوسل خواهد شد؛ با درک عواقب خطرناک این گونه ماجراجویی، بر ادامه فشارهای دیپلماتیک بر کشورمان برای منصرف کردن آن از حقوق مشروع خود تاکید کرد.



وی در پاسخ به سئوال خبرنگار العربیه که فرماندهان نظامی آمریکا به نقش مثبت ایران و سوریه در عراق به سبب کنترل مرزهایشان و جلوگیری از ورود افراد مسلح اعتراف کرده اند، آیا حاضر است به این مسئله اعتراف کند؛ مدعی شد که همچنان به ایران اعتمادی ندارد، زیرا هنوز دخالت تهران در عراق قطع نشده است.

بوش برای بشار اسد خط و نشان کشید و برای او دو راه به زعم خود قرارداد یا زندگی در انزوا یا اینکه سوریه بخشی از جهان باشد .



بوش مدعی شد : اسد دو راه بیشتر ندارد؛ یا زندگی در انزوا و داشتن دوستان اندک مانند ایران را انتخاب کند، یا ما و جامعه جهانی و کشورهای فراوان را.



وی باردیگر در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر دخالتهای مستمر آمریکا در امور داخلی لبنان، اتهامات خود را علیه سوریه مبنی بر مانع تراشی در برابر انتخاب رئیس جمهوری در لبنان تکرار کرد و به صراحت تاکید کرد که هرگز فواد سنیوره نخست وزیر دولت لبنان را تنها نخواهد گذاشت و بر ادامه حمایتهای همه جانبه خود از وی تعهد داد.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد که کنفرانس اخیر آناپولیس، کنفرانس موفقیت آمیزی بوده و اکنون دیدگاه مردم نسبت به صلح، مثبت تر از گذشته است .





به گزارش مهر، رئیس جمهوری آمریکا که هشتم ژانویه( 18 دی)، به خاورمیانه عزیمت خواهد کرد؛ دراولین گام در مناطق اشغالی 1948 به دیدار مقامهای رژیم اشغالگر قدس خواهد رفت و در ادامه به کرانه باختری برای اعلام حمایت مجدد خود از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان و پس از آن به کویت، بحرین، امارات، عربستان و مصر خواهد رفت.