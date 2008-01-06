وزارت تعاون تجمیع تعاونی های اعتبار را پیشنهاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در همایش 2 روزه مدیران و مسئولین صندوق تعاون در جمع خبرنگاران گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان بستر ساز اقتصاد تعاونی مانند تمامی موسسات مالی و اعتباری کشور تابع مقررات نظام مالی کشور است.

وزیر تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون پس از تصویب و ابلاغ از سوی مجلس، با سمت و سوی کارآمدی و ارائه تسهیلات به کارهای جمعی و همچنین دهکهای پائین جامعه و بهره وری بیشتر حرکت می کند.

وی از صدور مجوز فعالیت بانک همزمان با تبدیل شدن لایحه اصل 44 به قانون خبر داد و تصریح کرد: با صدور مجوز تاسیس و شروع به کار بانک توسعه و تعاون، اساسنامه بانک نیز نوشته و ارائه خواهد شد که آن نیز بر مبنای معیارهای بانک مرکزی است.

عباسی افزود: به محض ابلاغ شرایط تاسیس بانک در فعالیتهای اقتصادی، شرایط حضور آن را فراهم می کنیم.

وزیر تعاون در پاسخ به سئوالی در خصوص فعالیت تعاونی های اعتبار بیان داشت: با توجه به اینکه بانک مرکزی بارها اعلام نموده تا تعاونی های اعتبار و موسسات مالی بدون مجوز باید بر اساس مقررات مالی کشور فعالیت نمایند و برای رفع این مشکل، ما پیشنهاد کردیم تا این تعاونی ها با تجمیع سرمایه های خود در قالب یک بانک تعاونی غیر دولتی فعالیت نمایند که مورد استقبال نیز واقع شده است.

وی از حمایت وزارت تعاون از فعالیت تعاونی های اعتبار در کنار بانک توسعه تعاون خبر داد و گفت: مجوز فعالیت تعاونی های اعتبار از سوی وزارت تعاون صادر می شود ولی این موسسات برای حضور در عرصه اقتصاد باید تابع مقررات بانک مرکزی باشند.