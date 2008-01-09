تعداد رشته های دکترای دانشگاه آزاد اراک به 9 رشته رسید

دکتر داوود نوری شرق در آستانه 19 دی سالروزتاسیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک، درگفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: با افزایش این رشته های دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک می تواند یک صد دانشجوی در مقطع دکترا جذب کند.

وی تصریح کرد: رشته های جدید شامل، عالی، شیمی تجزیه، معدن، شیمی و فیزیک است که به رشته های قبلی اضافه شد.

نوری شرق با اشاره به اینکه تاسیس رشته های دکتری مستلزم ایجاد زمینه های علمی و امکانات آن است خاطر نشان کرد: تاسیس رشته های جدید زمینه جذب علاقمندان را فراهم کرده و گامی در راستای توسعه علمی در استان و منطقه است.

وی تعداد رشته های فعال این دانشگاه را 150 رشته خواند و گفت: هم اینک 23 هزار دانشجو در 350 مرکز داشنگاهی دانشگاه ازاد اسلامی اراک در حال تحصیل علم هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشجو محوری هدف اصلی فعالیت این دانشگاه است که تاکنون نیز موفقیت آمیز بوده است.

او اضافه کرد: ایجاد کتابخانه‌های دیجیتالی، تجهیز و تکمیل خوابگاههای دانشجویی، تلاش در جهت تقویت بنیه علمی اساتید و دانشجویان، جذب اعضای هیت علمی با مدرک دکترا وافزایش تبادلات علمی با کشورهای خارجی از جمله اهداف این دانشگاه در دهه سوم فعالیت خود است.

