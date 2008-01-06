پیروزی نمایندگان ایران مقابل سریلانکا

به گزارش خبرنگار مهر، در دور سوم رقابت های شطرنج تیمی آسیا و در بخش مردان، ملی پوشان کشورمان با نمایندگان کشور سریلانکا دیدار کردند. در این دیدارها احسان قائم مقامی ومرتضی محجوب حریفان خود را شکست دادند و مرتضی دربان و امین نصیری به نتیجه تساوی دست یافتند. در نهایت تیم ایران 3 بر یک به پیروزی دست یافت وصدرنشینی خود را حفظ کرد.

در بخش بانوان نیز شادی پریدر، شایسته قادرپور و شیرین نوابی در مصاف با حریفانی از هند (ج) مساوی کردند و در مجموع با شکست 2 بر یک این تیم در رده سوم قرار گرفتند.

پهلوان زاده سرداور مسابقات دانش آموزی آسیا شد

سومین دوره رقابت های شطرنج دانش آموزی آسیا با حضور مهرداد پهلوان زاده به عنوان سرداور رقابت ها برگزار خواهد شد. این مسابقات از روز پنج شنبه هفته جاری در کشور سریلانکا آغاز می شود.

رئیس فدراسیون شطرنج به ایلام می رود

محمد ابراهیم مداحی، رئیس فدراسیون شطرنج، به منظور بررسی وضعیت این رشته ورزشی در استان ایلام روز چهارشنبه (19دی) به این استان سفر می کند. در این سفر که بیستمین سفر استانی مداحی به حساب می آید وی با مرتضی صفری (مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام) و موسوی پور(رئیس هیئت شطرنج استان ایلام) دیدار می کند.