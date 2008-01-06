نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست کتبی محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان، مبنی بر اینکه طبق اعلام وزارت راه و ترابری تمامی راه های ارتباطی به استان تهران مسدود است و امکان مسافرت هوایی نیز با توجه به لغو پروازهای فرودگاه مهرآباد وجود ندارد، کمیته انضباطی با درخواست وی در خصوص لغو نشست امروز این کمیته برای تصمیم گیری پیرامون حوادث بازی سپاهان - پرسپولیس موافقت کرد.

کمیته انضباطی همچنین پس از لغو نشست امروز مراتب را به اطلاع حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس رساند.

عبدالرحمان شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد که این کمیته بزودی تشکیل جلسه خواهد داد تا پیرامون حوادث بازی یاد شده به بحث و تصمیم گیری بنشیند. پس از تعیین زمان برگزاری این نشست، مراتب به اطلاع رسانه های گروهی و اهالی فوتبال خواهد رسید.