  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۹

نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال لغو شد

نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال لغو شد

با درخواست باشگاه سپاهان اصفهان، نشست امروز کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای تصمیم گیری پیرامون حوادث بازی تیم های سپاهان - پرسپولیس لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست کتبی محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان، مبنی بر اینکه طبق اعلام وزارت راه و ترابری تمامی راه های ارتباطی به استان تهران مسدود است و امکان مسافرت هوایی نیز با توجه به لغو پروازهای فرودگاه مهرآباد وجود ندارد، کمیته انضباطی با درخواست وی در خصوص لغو نشست امروز این کمیته برای تصمیم گیری پیرامون حوادث بازی سپاهان - پرسپولیس موافقت کرد.

کمیته انضباطی همچنین پس از لغو نشست امروز مراتب را به اطلاع حبیب کاشانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس رساند.

عبدالرحمان شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد که این کمیته بزودی تشکیل جلسه خواهد داد تا پیرامون حوادث بازی یاد شده به بحث و تصمیم گیری بنشیند. پس از تعیین زمان برگزاری این نشست، مراتب به اطلاع رسانه های گروهی و اهالی فوتبال خواهد رسید.

کد مطلب 616905

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها