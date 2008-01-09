ایران؛کلید محقق شدن اهداف آمریکا / جانشین بوش به تهران سفر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه صلح کارنگی نوشت : یک جنگ طول کشید که بفهمیم عراق، کلید محقق شدن اهداف آمریکا در خاورمیانه مدرن نیست، بلکه کلید رسیدن به این اهداف، به دست ایران است.

"دمیتری ترنین" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است : رسیدن به ثبات در بغداد و کابل، تضمین عبور مطمئن نفت خلیج فارس، تضمین توافق صلح بین اسرائیلیها و فلسطینیها،نجات دموکراسی لبنان و فشار بر سوریه در جهت سیاستهای سازنده تر همگی از اهداف آمریکا هستند که درصورتی شانس بیشتری برای محقق شدن دارند که تهران هم روی میز حضور داشته باشد.

در ادامه این مطلب آمده است : با این وجود، رویکرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران همچنان سرسختانه دنبال می شود. آمریکا همچنان به (زدن برچسب حامی) تروریسم به ایران ادامه می دهد و با آن به عنوان یک منفور بین المللی رفتار می کند که تنها با تهدیدها و انزوا آشنا است.

به عقیده نویسنده، صحبت کاخ سفید از جنگ جهانی سوم یک اشتباه اساسی آمریکا را افشا می کند و آن اینکه ابزارهای سیاسی ایران [ تهدید برنامه هسته ای آن ! و روابطش با حماس و حزب الله] اهداف سیاسی آن به شمار نمی روند. ایرانیها خواستار یک خودکشی سیاسی نیستند، بلکه یک نقش مشروع منطقه ای را می خواهند و مصمم هستند تا به این نفوذ چه با خرسندی آمریکا و چه بدون آن برسند.

ترنین افزود: به همین دلیل است که چرا رئیس جمهوری آینده آمریکا باید برای دیداری همچون دیدار"نیکسون در چین" به تهران مبادرت کند. 35 پنج سال پیش ، "ریچارد نیکسون" و "هنری کیسینجر" با " مائو زدونگ" روی یک میز نشست و خصومت دوجانبه را به شکل یک شبه ائتلاف تغییر داد. این اقدام مهم آمریکا پیروزی جنگ سرد علیه مسکو را در پی داشت.

به گزارش مهر، تحلیلگر کارنگی تصریح کرده است : رئیس جمهور آینده آمریکا حمله مشابهی را علیه القاعده و نیروهای بی ثبات کننده در خاورمیانه ترتیب خواهد داد؛ درحالی که تضمین می کند که طرحهای هسته ای ایران تنها روی میز نقشه کشی باقی می ماند.