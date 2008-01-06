سئوال 3 نماینده از 3 وزیر اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، موسی قربانی منشی هیئت رئیسه مجلس در پایان جلسه علنی امروز ، موارد اعلام وصول را قرائت کرد.

بر این اساس، سئوال ناصر نصیری نماینده گرمی از وزیر نیرو درباره اقدامات وزارتخانه در اجرای ردیف ملی توسعه بهره‌برداری از رودخانه های بالا رود در گرمی و سئوال محمد علی حیدری نماینده لنگرود از وزیر جهاد کشاورزی درباره ضعف مدیریت جهاد کشاورزی لنگرود و تعاون روستایی اعلام وصول شد.

همچنین سئوال عشرت شایق نماینده تبریز از وزیر کشور درباره علت واگذاری اراضی قابل توجهی از بهترین نقاط شهر تبریز به یکی از سازمان های اقماری شهرداری تبریز که تاکنون اساسنامه آن به تصویب هیئت وزیران نرسیده است، اعلام وصول شد.