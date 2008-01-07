تجهیز دانشگاه پیام نور شیراز به فیبر نوری / ثبت نام دانشجویان اینترنتی شد

دکتر علی رضا موغلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : با اتصال دانشگاه پیام نور فارس به فیبر نوری، امکان ثبت نام اینترنتی توسط دانشجویان فراهم شده است. بر همین اساس ثبت نام در مراکز آموزشی دانشگاه پیام نور فارس از نیمسال دوم سال تحصیلی (بهمن ماه) اینترنتی می شود.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته تنها بخشی از ثبت نام دانشگاه به صورت اینترنتی و بخش مالی آن به صورت دستی انجام می شد که از بهمن ماه سال جاری تمام مراحل ثبت نام اینترنتی می شود.

دانشگاه پیام نور استان فارس دارای 33 مرکز آموزشی، 57 هزار دانشجو و 42 رشته تحصیلی است.