آیه روز:

اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم .

مؤمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند (پرهیزکاران و صالحان)، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانى است .

سوره انفال، آیه 4

ذکر روز سه شنبه:

احادیث امروز:

حضرت رسول (ص) فرمودند:

من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن تقضی عنه دینا ، تقضی له حاجة ،تنفس له کربة .

از بهترین عملها خوشحال کردن مؤمن است ، یعنی دین وی را ادا کنی ،حاجتی از او برآوری ، یا محنتی از او برطرف کنی .

کنز العمال ، ج 15 ، ص 770 ، ح 43023

حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:

حسد الصدیق من سقم الموده .

حسادت نسبت به دوست دلیل بیماری دوستی است .