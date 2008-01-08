آیه روز:
اولـئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة و رزق کریم .
مؤمنان واقعى و حقیقى فقط آنانند (پرهیزکاران و صالحان)، براى ایشان نزد پروردگارشان درجاتى بالا و آمرزش و رزق نیکو و فراوانى است .
سوره انفال، آیه 4
ذکر روز سه شنبه:
احادیث امروز:
حضرت رسول (ص) فرمودند:
من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن تقضی عنه دینا ، تقضی له حاجة ،تنفس له کربة .
از بهترین عملها خوشحال کردن مؤمن است ، یعنی دین وی را ادا کنی ،حاجتی از او برآوری ، یا محنتی از او برطرف کنی .
کنز العمال ، ج 15 ، ص 770 ، ح 43023
حضرت علی(ع) در نهج البلاغه:
حسد الصدیق من سقم الموده .
حسادت نسبت به دوست دلیل بیماری دوستی است .
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