سالانه 25 میلیارد ریال صرف جبران حوادث ناشی از آب می شود

احمد شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در مجموع حدود 70 درصد از حوادث و تعمیرات شبکه آبرسانی در غرب استان تهران مربوط به حوادث انشعابات است.

وی افزود: در هفت ماه نخست امسال حدود 20 هزار حادثه در شبکه آبرسانی غرب استان تهران اتفاق افتاده است که از این تعداد حدود 14 هزار حادثه مربوط به انشعاب آب بوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این میزان حادثه ناشی از انشعابات آب، موجب شد شرکت آبفا برای بررسی و آموزش شیوه صحیح و اصولی عملیات نصب انشعابهای آب اقدام کند که در این زمینه برای نخستین بار کارگاه آموزشی در این خصوص برگزار شد.

شجاعی یادآور شد: در این دوره، 21 کارشناس و نیروی انسانی با روشهای نصب حوضچه های کنتور از جنس پلاستیک و اتصالات و شیرآلات مربوطه آشنا شدند.

وی تاکید کرد: در این کارگاه همچنین درباره روشهای استاندارد انشعاب گیری از خطوط شبکه فاضلاب، مطالب و اطلاعاتی ارائه شد.