یک میلیارد تومان به مرمت بازار بزرگ کرمان اختصاص یافته است

علی کارنما در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: فاز دوم مرمت بازار بزرگ شهر کرمان که یکی از مراکز اصلی جذب گردشگر در این استان محسوب می شود در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در فاز اول این بازار که از سال گذشته شروع شده بود با صرف یک میلیارد تومان اعتبار بازار کفاش ها، گنجعلیخان، مسگرها و زرگرها بهسازی شد.

کارنما خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز تاکنون برای مرمت بخشهای باقی مانده 600 میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان یادآور شد: انجام این پروژه عظیم، بزرگترین پروژه استانی در بخش میراث فرهنگی محسوب می شود که به دلیل عملیات منحصر بفرد بازسازی می تواند الگویی برای بازسازی سایر بازارهای کشور باشد.

مجموعه بازار گنجعلیخان کرمان با بیش از هزار متر طول، بزرگترین بازار سنتی در کشور محسوب می شود.