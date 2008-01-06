تدوین طرح جامع آموزش هنر در کشور ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد مجید سرسنگی در نخستین همایش هم‌اندیشی آموزش هنر گفت: "فقدان طرح جامع آموزش هنر یکی از آسیب‌های جدی در توسعه کمی و کیفی هنر است. سازمان‌ها و نهادهای متعدد در کشور عهده‌دار آموزش هنر هستند، اما متأسفانه رابطه منطقی بین آنها نیست و به همین علت شاهد بروز ناهماهنگی و موازی‌کاری در این حوزه هستیم."

وی به ضرورت تدوین طرح جامع آموزش هنر اشاره و تأکید کرد: "با تدوین این طرح و مشخص شدن جایگاه و وظیفه هر یک از نهادهای آموزشی، شاهد رشد کیفی و ساماندهی این حوزه خواهیم بود که به یقین به تربیت شایسته نسل جوان و بروز خلاقیت‌های هنری می‌انجامد. فقدان تعریف شفاف و روشن از هنر در جامعه دینی مهمترین مشکل موجود در این حوزه و کار تئوریک نیاز اصلی عرصه‌های مختلف هنری است."

استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران افزود: "مهمترین مشکل در بحث آموزش هنر اساساً خود هنر و نبود تعریف روشن از این مقوله است و چون بحث آموزش مترتب بر یک اصل جوهری به نام هنر است، بنابراین باید نسبت آن با فرهنگ دینی جامعه مشخص شود. افزایش علاقه نسل جوان به رشته‌های مختلف هنری در توسعه کمی رشته‌های هنری دانشگاهها و تأسیس آموزشگاههای آزاد هنری متجلی است و نشانگر نیازی است که باید نسبت به آن توجه شود."

سرسنگی بر لزوم بهره‌گیری از تجارب جهانی و تعامل در حوزه آموزش هنر تأکید کرد و یادآور شد: "در این راستا باید تجارب مفید خود را در اختیار سایر کشورها قرار دهیم و یک تعامل سازنده در تبادلات هنری ایجاد کنیم." وی وجود امکانات لازم را برای آموزش هنر مهم و ضروری برشمرد و گفت: "توجه به آموزش هنر در مدارس به عنوان یک بحث جدی و نه حاشیه‌ای و فوق برنامه باید مورد لحاظ قرار گیرد."

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان بر لزوم هماهنگی آموزش و پرورش و دانشگاهها در زمینه آموزش هنر تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: "سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای کمک به ارتقاء کمی و کیفی آموزش هنر با نهادهای مرتبط اعلام آمادگی می‌کند."