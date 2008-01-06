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۱۶ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۱۳

نظارت و دقت در هزینه ها یک وظیفه قانونی است

نظارت و دقت در هزینه ها یک وظیفه قانونی است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید به نظارت و دقت در هزینه ها توجه جدی شود و این یک وظیفه قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر لنکرانی در جمع روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور افزود: باید نظارت را جزء برنامه هایمان قرار داده و آن را به شکل سازمانی پیگیری کنیم.

وی با اشاره به این که نظارت نباید فقط جنبه بازرسی داشته باشد، گفت: نظارت ها باید بر اساس اطلاعات آماری و شاخص ها باشد.

وزیر بهداشت از جذب 300 عضو هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و افزود: به کارگیری صحیح اعضای هیئت علمی نتایج مثبتی داشته است.

وی همچنین در خصوص گزینش و پذیرش دانشجو ، گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد که هیچ ضرورتی ندارد که در بخش کاردانی و کارشناسی نیروی غیر بومی بگیریم که این موضوع در بحث خوابگاه ها و حل مسائل فرهنگی کارگشاست.

لنکرانی همچنین برگزاری اردوهای معرفت در سال های 85 و 86 را مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد و گفت: بر خلاف تصور ما، اساتید دانشگاه ها، استقبال بسیار خوبی از این برنامه ها و اردوها داشتند.

لازم به ذکر است، پنجاه و هفتمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات وابسته که از 15 دی ماه آغاز به کار کرده است تا 17 دی ماه در تهران ادامه دارد.

کد مطلب 617014

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