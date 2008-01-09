خانه دار شدن مجردین در اولویت نیست / سرپرست خانوارها مشمول مسکن مهر

محمد عباسی در گفتگو با خبرنگارمهر در رابطه با واگذاری زمین های 99 ساله به جوانانی که هنوز ازدواج نکرده اند عنوان کرد: جوانان مجرد به محض ازدواج می توانند برای اخذ زمین های 99 ساله اقدام کنند ولی درحال حاضر طرحی برای خانه دار شدن مجردین در وزارت تعاون وجود ندارد.

وی درخصوص اجرای طرح مسکن مهر در کشور اظهار داشت: واگذاری زمین های 99 ساله درطرح مسکن مهرمشمول سرپرست خانوارها است و اگرافرادی تشکیل خانواده نداده باشند ولی سرپرست خانوار بودن آنان به اثبات برسد این طرح برای آنان قابل اجرا می شود.

وزیرتعاون با بیان اینکه زنان مجرد سرپرست خانوار در صورت تائید مشمول طرح مسکن مهرمی شوند، افزود: این طرح برای افرادی که سرپرست خانواربودنشان مورد تائید وزارت تعاون باشد قابل اجرا است .

وی افزود: وزارت تعاون با توجه به اولویتها و امکانات موجود به نیاز جامعه دررابطه با مسکن پاسخ می دهد.

عباسی با اشاره به ثبت نام بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار نفر متقاضی اخذ زمین های 99 ساله در طرح مسکن مهر اظهار داشت: میزان متقاضیان دریافت زمین های 99 ساله تا پایان سال جاری به 4 میلیون نفر افزایش می یابد که پس از پالایش امر واگذاری به انجام می رسد این در حالی است که هم اکنون 62 درصد ثبت نام کنندگان واجد شرایط تشخیص داده شده اند.

