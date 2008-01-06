اخلاق مهندسی ناظر بر حفظ منافع جامعه انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهدی بهادری نژاد، استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، در برنامه سوفیا رادیو گفتگو درباره اخلاق مهندسی به بحث در باب این موضوع پرداخت.

وی در آغاز به تعریف مهندس پرداخت و گفت: مهندس فردی است که از دانش مربوط به تخصص خود کاملاً برخوردار است، این دانش را به روز نگه می دارد، با ابتکار و خلاقیت می تواند مسائل مربوط به سلامت و بهداشت، درمان، آموزش، کشاورزی، مسکن، حمل و نقل، صنعت و غیره آنها را حل کند و در نهایت آسایش و رفاه بیشتری را برای مردم فراهم آورد.

دکتر بهادری نژاد همچنین افزود: مهندسان می‌توانند جنگ افزارهای فراوانی را خلق کنند تا استفاده کنندگان از آنها بتوانند در زمان کوتاهتری انسانهای بیشتری را از بین ببرند و یا بیمار سازند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بر این نکته تأکید کرد: درحالی‌که مهندسان می‌توانند همچنان از قدرت خلاقیت و ابتکار خود بهره ببرند، مسائل مختلف را حل کنند و رفاه و آسایش بیشتری را برای خود و مردم فراهم سازند، ولی برخورداری از اخلاق مهندسی است که باعث می شود مهندسان خود ناظر فعالیتهای خویش و در نهایت حافظ منافع جامعه انسانی و سلامت محیط زیست باشند.

دکتر بهادری نژاد افزود: برخورداری از ارزشهای انسانی و اخلاق می‌تواند برای مهندسان و جامعه آرامش خاطر، رضایت باطن و در نهایت شادی ناشی از سعادت واقعی بیافریند که بهترین حالت زندگی انسان در روی زمین و هدف نهایی خلقت اوست.

وی اظهار داشت: مهندس برخوردار از اخلاق مهندسی، رسالت خود را در ارائه مؤثرترین خدمت بی‌ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارند می‌داند و در جهت تحقق این رسالت گام بر می‌دارد.

دکتر بهادری نژاد در بخش دیگری از این گفتگو به سوگندنامه مهندسان اشاره کرد و گفت: تاکنون برای پزشکان، وکلا و حقوقدانان سوگندنامه ارائه می‌شد اما مهندسان نیز به واسطه حساسیت شغلشان می‌توانند از سوگندنامه برخوردار باشند.

وی سوگندنامه پیشنهادی خود را در 16 بند ارائه کرد و گفت : این سوگندنامه می تواند در امنیت، رفاه، آسایش، حفظ محیط‌زیست، تأمین شادی پایدار و حفظ جهان هستی کارآمد باشد.