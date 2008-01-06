موزه دفاع مقدس مشهد از محل اعتبارات ملی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان ظهر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر مشهد از توافق بنیاد حفظ ارزشهای دفاع مقدس با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای در اختیار گذاشتن زمینی به مساحت تقریبی پنج هکتار در جنب پارک کوهسنگی خبر داد.

وی افزود: با پیگیریهای استاندار خراسان رضوی، فرمانده سپاه با واگذاری این زمین جهت موزه دفاع مقدس موافقت نموده است.

پژمان گفت: موزه دفاع مقدس پروژه بزرگی است که باید از محل اعتبارات ملی ساخته شود.

شهردار مشهد در خصوص احداث موزه دفاع مقدس گفت: احداث این موزه یک ضرورت است که احداث آن در محدوده پارک کوهسنگی به تصویب شورا رسیده است اما در این پارک قابل اجرا نیست.

وی اظهار داشت: حضور به موقع ملاک نیست بلکه افرادی هستند که تاخیر و تعجیل در محل کار دارند اما کار آمد و مفیدند.

پژمان همچنین در خصوص طرح ناحیه محوری اظهار داشت: در این طرح قدرت عملیات اجرایی شهرداری و ارتباط شهرداری با مردم افزایش می یابد.

وی با اشاره به نیروی بکارگرفته شده در نواحی شهرداری تصریح کرد: پرسنلی که در نواحی فعالیت می کنند از مناطق به نواحی منتقل شده اند.