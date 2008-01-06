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۱۶ دی ۱۳۸۶، ۱۷:۰۶

شاهی عربلو:

سهم ایران از درآمد گردشگری فقط دو دهم درصد است

سهم ایران از درآمد گردشگری فقط دو دهم درصد است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علی رغم پتانسیلهای قوی و مطلوبی که در صنعت توریسم کشور وجود دارد متاسفانه سهم ما از درآمد گردشگری تنها دو دهم درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد شاهی عربلو بعد از ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: این مسئله نشان دهنده این است که متاسفانه هنوز نتوانسته ایم در صنعت گردشگری سرمایه گذاریهای کافی و خوبی انجام دهیم.

وی تاکید کرد: بخشی از دلایل عدم جذب گردشگر ضعف سیاستها و برنامه ریزیهای داخلی است و بخش عمده ای هم به تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی و مشکلات خارجی باز می گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: طی چند سال اخیر دولت تلاش های خوبی را برای توسعه گردشگری آغاز کرده است اما معتقدیم اگر دولت بتواند زیرساختهای جذب توریسم را فراهم سازد از این طریق درآمد مناسبی کسب می کند و دیگر نیاز چندانی به اختصاص بودجه از سوی مجلس نیست.

کد مطلب 617088

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