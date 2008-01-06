بازیکن صباباتری نیم فصل دوم را از دست داد / دیدار با شیرین فراز لغو شد

به گزارش خبرنگارمهر، هافبک صربستانی تیم فوتبال صباباتری تهران که چندی پیش به علت بیماری ریوی دریکی ازبیمارستان های تهران بستری شده بود، به علت تشدید بیماری اش اواخر هفته گذشته به کشورش بازگشت و نمی تواند این تیم را در نیم فصل دوم همراهی کند.

فریدون فضلی هم دیگر بازیکن مصدوم صباباتری است که از روزهای آینده می تواند در تمرینات گروهی شرکت کند. ضمن اینکه محمد نوری و حاجی زاده هم پس از پایان دوران مصدومیت از ابتدای هفته گذشته در تمرینات گروهی این تیم شرکت کرده اند.

البته روح الله عبداللهی بازیکن یکی از تیم های دسته سومی استان گلستان که چند روزی درتمرینات گروهی صباباتری شرکت داشته است، پس ازجلب رضایت محمدحسین ضیایی با این تیم تهرانی قرارداد رسمی امضا کرد.

از سوی دیگر قرار بود تیم فوتبال صباباتری عصر فردا در دیداری تدارکاتی برابر شیرین فراز کرمانشاه به میدان برود که این مسابقه به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی و تاثیرات منفی آن بر زمین اختصاصی صباباتری لغو شد.

درحال حاضر تمرینات تیم فوتبال صباباتری تهران درسالن برگزار می شود و این احتمال وجود دارد که درصورت تداوم شرایط جوی حاکم بر شهر تهران، این تیم اردوی آماده سازی خود را در یکی از شهرهای گرمسیر کشور برگزار خواهد کرد.