اطلاعیه شماره یک ائتلاف مردمی اصلاحات

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: شکی نیست که مهمترین شاخص نظام های مردم سالار همان اداره کشور بر مبنای اراده ملت و حاکمیت مردم آن هم از طریق انتخابات و صندوق های رای است. خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس آموزه های دینی و رویه اصلی پیشتازان انقلاب و سیره عملی امام خمینی(ره) چنین مبنای خردمندانه و مبتنی بر تجارب و عقل بشری از ابتدا تاکنون هیچگاه متوقف نشده است. البته برخی از معارضان "اسلامیت" و "جمهوریت" و در حقیقت همان مخالفان تفکر امام خمینی(ره) و حاکمیت مردم با انواع و اقسام ترفندها همواره در صدد بوده و می خواهند مردم را از تعیین سرنوشت و مشارکت گسترده در پای صندوق های رای مایوس سازند. عده ای ناآگاه به بهانه دلسوزی برای نظام با انحصارطلبی و تمامیت خواهی در صدد کسب صندلی های قدرت ولو با کم رونق نمودن "جمهوریت" نظام و ایجاد مسابقه ای نمایشی و بدون رقابت جدی هستند و از سوی دیگر عده ای مغرض قدرت پرست بیگانه از مردم و مخالف ارزش های دینی هم به دنبال کم فروغ ساختن "اسلامتی" نظام هستند و این هر دو گروه در حقیقت نابودی میراث گرانبهای امام خمینی(ره) یعنی جمهوری اسلامی را نشانه گرفته اند.

لذا ائتلاف مردمی اصلاحات که از تعدادی گروههای اصلاح طلب معتدل و خط امامی به منظور پیشبرد اصلاحات واقعی و مردمی شکل گرفته است با اتکال به قدرت لایزال ذات اقدس الهی و پشتیبانی بی شائبه مردم و با شعار "همکاری ملی و اصلاحات مردمی برای بهبود زندگی" در میدان رقابت های انتخاباتی قدم گذاشته و نکاتی را یادآور می شود:

1- تنها راه برون رفت از نابسامانی های موجود تغییر اوضاع از طریق صندوق های رای است زیرا وضعیت موجوددر زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بین المللی ثمره حمایت های همه جانبه مجلس هفتم از دولت نهم است. البته ما طرفدار برخوردهای افراطی و تندروی های بی منطق و ضدیت مستمر و بهانه جویانه و قدرت طلبانه ناشی از منویات حزبی مجلسیان با دولتمردان هم نیستیم و لذا بر این باوریم که باید بر مبنای شایسته سالاری مجلسی مقتدر و کارآمد با حضور عناصر شایسته و کاردان و متخصصان متعهد به اسلام ناب محمدی (ص) و امین واقعی مردم و دین مداران دلسوز محرومان و مستضعفان و غیر وابسته به تفکرات شرق و غرب و در یک کلمه مجلسی در طراز منویات امام خمینی(ره) و اهداف جمهوری اسلامی شکل بگیرد. به همین خاطر یکایک مردم اصلاح طلب و تحول خواه باید خود را به مشارکت گسترده در انتخابات موظف دانسته و با هرگونه عامل مایوس کننده حضور چشمگیر مردم به صورت جدی مقابله نمایند.

2- از تمامی نخبگان فرهیخته و شایستگان واجد شرایط دعوت می کنیم فرصت یک هفته ای نام نویسی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را از دست نداده و با حضور مشتاقانه در عرصه ثبت نام نشان بدهند که همواره سرنوشت کشور به دست فرزندان شایسته آن رقم می خورد.

3 به مجریان و ناظران انتخاباتی نیز همان توصیه های مقام معظم رهبری را گوشزد می کنیم یعنی رعایت "مر" قانون ، عدم دخالت سلایق شخصی و مصلح سنجی ها به گونه ای که در تمامی حوزه های انتخابیه در بین نامزدها از همه گرایش ها حضور داشته باشند و به طور خلاصه و در عملکرد دست اندرکاران انتخابات باید همه ملت شاهد اجرای یک انتخاباتی آزاد، رقابتی، عادلانه ، قانونی ، سالم و به دور از اعمال هرگونه منویات حزبی، باندی و جناحی باشند.

4- همان گونه که امام راحل و مقام معظم رهبری و بسیاری از بزرگان و مراجع تقلید بارها و بارها توصیه فرموده اند در تبلیغات انتخاباتی نباید شاهد بداخلاقی باشیم، رعایت اخلاق اسلامی و جلوگیری از هتک حرمت و اهانت به سرمایه های اجتماعی و شئونات افراد و تبلیغ صحیح متاع خویش بدون تخریب دیگران بیانگر میزان صداقت با مردم و درجه تقید و پایبندی همه نهادهای حکومتی، رسانه ملی و سایر رسانه ها، مطبوعات و نامزدها، جناح ها، ائتلاف ها و هواداران آنان به حقوق اساسی آحاد مردم و موازین شرعی و اخلاقی است.