ارزش معاملات بورس کالای ایران از مرز یک تریلیون ریال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز یکشنبه بورس کالای ایران 134 هزار و 180 تن عرضه در مقابل 277 هزار و 30 تن تقاضا انجام شد که معاملات شامل 130 هزار و 130 تن عرضه و در مقابل 276 هزار و 440 تن تقاضا برای محصولات فلزی و 4 هزار و 50 تن عرضه و در مقابل 590 تقاضا برای محصولات کشاورزی بود.

در رینگ محصولات فلزی، در گروه فولاد ،122 هزار و 350 تن انواع محصولات فولادی در 12 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 884 میلیارد و 733 میلیون و 20 هزار ریال به صورت نقدی و سلف مورد معامله قرار گرفت که از نظر وزن و ارزش 25/96 و 65/75 درصد از کل بازار را از آن خود کرد.

در گروه محصولات آلومینیوم ، 180 تن شمش آلومینیوم به ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون ریال در 2 رینگ معاملاتی جداگانه به صورت سلف دادو ستد شد که از لحاظ حجم و ارزش به ترتیب 14/0 و 38/0 درصد از کل بازار را شامل شد.

همچنین در گروه محصولات مسی 4 هزار و 300 تن انواع محصولات مس در 3 رینگ معاملاتی به ارزش 297 میلیارد و 333 میلیون 940 هزار ریال معامله شد که از نظم حجم و ارزش در این روز به ترتیب صاحب 38/3 و 88/23 درصد از کل بازار در این روز شدند.

در رینگ محصولات کشاورزی، در گروه کنجاله ، 95 تن کنجاله دانه‌های روغنی به صورت نقدی و سلف در2 رینگ معاملاتی جداگانه به ارزش 386 میلیون و 350 هزار ریال داد و ستد شد که از نظر حجم و ارزش 08/0 و 04/0 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

همچنین در گروه ذرت، 195 تن ذرت دانه‌ای به ارزش 554 میلیون و 700 هزار ریال به صورت نقدی و سلف در 2 رینگ معاملاتی جداگانه معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 15/0 و 05/0 درصد از کل بازار بود.