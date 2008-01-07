آیت الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه باید حوزههای علمیه با همکاری دانشگاهها برنامه مهندسی فرهنگی را در سطح جامعه طراحی کرده و راههای تحقق آن چشماندازها را بیان کنند، اظهار داشت: نمی توان در این خصوص بدون برنامه حرکت کرد، باید وضعیت مطلوب را در نظر گرفت و چشماندازی که فراسوی مسیر ما را مشخص کند را به درستی تعیین کرد .
وی با اشاره به اینکه یک چشمانداز خوب باید بر اساس آرمانها تنظیم شود و ضمن جذاب بودن، هماهنگ کننده فعالیتها نیز باشد، تصریح کرد: این برنامهها باید محسوس بوده و کلی و مبهم نباشد.
آیت الله تسخیری با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم مهندسی فرهنگی جامعی داشته باشیم باید مسیر آن را به طور کامل ترسیم و برنامههای رسیدن به آن را نیز مشخص کنیم، یاد آور شد: بهترین جای این فعالیتها حوزههای علمیه و دانشگاهها، تحت رهنمودهای کارشناسان این عرصه است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: در این راستا هر کاری باید با برنامهریزی کامل و با تعیین رسالت چشم انداز آن، به طور منظم پیش رود و طی این برنامهریزی نیز باید جایگاه توجیهات دینی را به طور کامل مشخص و راهکارهای تحقق آرمانهای دینی و فرهنگی کشور را بیان کنیم.
وی گفت: دستگاههای مختلفی چون دانشگاهها و حوزههای علمیه و دستگاههای تربیتی، دستگاههای تبلیغاتی داخلی و خارجی فعالیت میکنند، بهطور کلی از حیث دستگاه هیچ کمبودی وجود ندارد و هماهنگی آنها تا حدودی تنظیم شده که گرچه در سطح مطلوبی نیست، این مسئله نیازمند هماهنگی جامع، بودجههای مناسب و همسو بودن همه این دستگاهها برای رسیدن به آرمانهای ما است که ضرورت آن احساس میشود.
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