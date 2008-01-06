دانشگاه پیام نور استهبان فارس هسته علمی نمونه کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در این جشنواره که توسط سازمان بسیج دانشجویی کشور و وزارت علوم برگزارشد دو هزار و 200 هسته علمی توسط اعضای هیئت علمی جشنواره مورد ارزیابی قرار گرفتند که در پایان هسته علمی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور استهبان موفق به کسب مقام برتر این جشنواره شد.

وزیر علوم در تقدیر خود از هسته علمی این دانشگاه آورده است: امروزه دستاوردهای علمی و پژوهشی یکی از اساسی ترین شاخصهای پیشرفت جوامع بشری است و انجام آن کاری ارزشمند بوده که مرهون تلاش و همت افرادی است که در مکتب انسان ساز بسیج درس عشق، فداکاری و خدمت آموخته اند.

محمد مهدی زاهدی ادامه داد: در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی موفقیت شما را در ششمین جشنواره دانشجویان ممتاز، مبتکر، نوآور بسیجی، شاهد کشوری ارج نهاده و کسب رتبه هسته علمی نمونه کشور را تبریک می گوییم.