دكتر سنگري : تداوم ادبيات مذهبي با " نقد " امكان پذير است

دكتر محمد رضا سنگري - نويسنده ، منتقد ادبي و استاد دانشگاه ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : در طول دوران مبارزه و پس از به ثمر نشستن انقلاب اسلامي ، موجي وسيع و گسترده از مضامين و واژگان و در بياني كلي تر ، فرهنگ اسلام را به فراخناي ادب كشيد.وي افزود : بعد از انقلاب اسلامي ، احساسات شور انگيز مذهبي در تار و پود ادبيات ما تنيده شد و رفته رفته بر پختگي و قوت آن افزوده گشت.سنگري كه كتابي با موضوع نقد و بررسي شعر انقلاب اسلامي منتشر كرده است ، يادآور شد : اغلب سروده هاي موفق شاعران ما در توصيف صحنه هاي نبرد هشت ساله و پايداري ما در برابر بيگانگان ، از انديشه و حماسه بزرگ عاشورا تاثير مستقيم پذيرفت ، شعرهايي كه در ظاهر با عاشورا مرتبط نبودند ، اما وامدار انديشه عاشورايي شدند و همين نكته ، عامل پيوند بيشتر مخاطبان با اين آثار گرديد.