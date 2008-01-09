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۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق از مرز 112 میلیون دلار گذشت

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره گمرک کردستان گفت: میزان صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق در آذرماه سال جاری از مرز 112 میلیون دلار گذشت.

علیرضا الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در آذر ماه سال جاری بیش از 35 قلم کالا با ظرفیت بالغ بر یک میلیون و 450 هزار کیلوگرم از طریق مرز باشماق به کشور عراق صادر شده است.

سرپرست اداره گمرکات استان کردستان بیان داشت: بیشترین اقلام صادر شده سیب درختی، پیاز، خیار، بادمجان، خربزه، نارنگی و گوجه فرهنگی بوده است.

الهیاری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقلام صادراتی در آذرماه پسته خام بوده که در این مدت بیش از پنج هزار تن با ارزش سه میلیون و 248 هزار دلار از طریق مرز باشماق به خارج از کشور صادر شده است.

کد مطلب 617249

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