صادرات محصولات کشاورزی از مرز باشماق از مرز 112 میلیون دلار گذشت

علیرضا الهیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در آذر ماه سال جاری بیش از 35 قلم کالا با ظرفیت بالغ بر یک میلیون و 450 هزار کیلوگرم از طریق مرز باشماق به کشور عراق صادر شده است.

سرپرست اداره گمرکات استان کردستان بیان داشت: بیشترین اقلام صادر شده سیب درختی، پیاز، خیار، بادمجان، خربزه، نارنگی و گوجه فرهنگی بوده است.

الهیاری خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقلام صادراتی در آذرماه پسته خام بوده که در این مدت بیش از پنج هزار تن با ارزش سه میلیون و 248 هزار دلار از طریق مرز باشماق به خارج از کشور صادر شده است.