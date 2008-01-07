جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / رونالدو به ترزگه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول گلزنان پنج لیگ معتبر اروپا به شرح زیر است:
* لالیگا اسپانیا :
12 گل
لوئیز فابیانو (سویا)
10 گل
رائول تامادو (اسپانیول)
9 گل
دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا) و رودفن نیستلروی (رئال مادرید)
8 گل
دانیل گونزالز (رئال مایورکا)، رائول گونزالس (رئال مادرید)، فردریک کانوته (سویا)، ، ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا)، نیهات قهوه چی (ویا رئال)، لیونل مسی (بارسلونا) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید)
7 گل
جوزپه روسی (ویارئال) و دیه گو فورلان (ویارئال)
6 گل
فرناندو مورینتس (والنسیا)، ویکتور زاپاتا (رئال وایادولید)، رونالدینیو (بارسلونا)، آلوارو نگردو (آلمریا) و روبینیو (رئال مادرید)
* لیگ برتر انگلیس :
13 گل
کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)
12 گل
امانوئل آدبایور (آرسنال)
10 گل
نیکلاس آنلکا (بولتون)، فرناندو تورس (لیورپول)، رابی کین (تاتنهام) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)
9 گل
یاکوبو آیگبنی (اورتون)، بنیامین موارواری (پورتسموث)
8 گل
دیمیتار برباتوف (تاتنهام)، کارلوس ته وز (منچستر یونایتد) و دیو کیتسون (ریدینگ)
7 گل
مارکوس بنت (ویگان)،استیون جرارد (لیورپول) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا)
6 گل
اوبافمی مارتینز (نیوکاسل)، سسک فابرگاس (آرسنال)، بندیک مک کارتی (بلکبرن)، تیم کاهیل (اورتون) و کلینت دمپسی (فولهام)
* سری آ ایتالیا :
13 گل
دیوید ترزگه (یوونتوس)
10 گل
خولیو کروز (اینتر)
9 گل
آدریان موتو (فیورنتینا)، زلاتان ابراهیموویچ (اینتر)، فرانچسکو توتی (آاس رم)
8 گل
کلودیو بلوچی (سامپدوریا)، مارکو بوریه لو (جنوا)
7 گل
کریستیانو دونی (آتلانتا)، آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس)، مارسلو زالایتا (ناپولی)، کاکا ( میلان)، گروان پاندف (لاتزیو)، دی اولیویه را (پالرمو)
6 گل
وینچنزو یاکینتا (یوونتوس)، فابیو کوالیارلا و آنتونیو دی ناتله (اودینزه)، فرانسیس تاوانو (لیورنو)
* بوندس لیگا آلمان :
9 گل
لوکا تونی و میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ)
8 گل
رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن)، میک هانکه (هانوفر)، ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند)، تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، استانیسلاو سستاک (بوخوم)
7 گل
ایویکا اولیچ (هامبورگ)، مارکو پانتلیچ (هرتا برلین)، ماریو گومژ( اشتوتگارت)، هوگو آلمیدا و بوبکر سانوگو (وردربرمن)، آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)
6 گل
آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)، کوین کورانی (شالکه)، هوژتی (هانوفر)
* لیگ فرانسه :
11 گل
کریم بنزما (لیون)
10 گل
مامادو نیانگ (مارسی)، دیوید بلیون (بودرو)، جان الماندر (تولوز)، تولیو دی ملو ( لومان)
8 گل
سیفی رافیک (لوران)، باکاری کانه (نیس)
6 گل
جونینیو (لیون)، دانیل نیکولا (اوسر)، کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، استیو ساویدان و جان آدل (والنسین)
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