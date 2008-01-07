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۱۷ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۳۴

جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / رونالدو به ترزگه رسید

جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / رونالدو به ترزگه رسید

با توجه به تعطیلی مسابقات فوتبال باشگاه های ایتالیا، کریستیانو رونالدو با گلزنی در رقابت های لیگ برتر انگلیس خود را به صدر جدول رده بندی برترین گلزنان پنج لیگ برتر اروپا ، در کنار دیوید ترزگه رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول گلزنان پنج لیگ معتبر اروپا به شرح زیر است:

* لالیگا اسپانیا :
12 گل
لوئیز فابیانو (سویا)
10 گل
رائول تامادو (اسپانیول)
9 گل
دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا) و رودفن نیستلروی (رئال مادرید)
8 گل
دانیل گونزالز (رئال مایورکا)، رائول گونزالس (رئال مادرید)، فردریک کانوته (سویا)، ، ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا)، نیهات قهوه چی (ویا رئال)، لیونل مسی (بارسلونا) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید)
7 گل
جوزپه روسی (ویارئال) و دیه گو فورلان (ویارئال)
6 گل
فرناندو مورینتس (والنسیا)، ویکتور زاپاتا (رئال وایادولید)، رونالدینیو (بارسلونا)، آلوارو نگردو (آلمریا) و روبینیو (رئال مادرید)

* لیگ برتر انگلیس :
13 گل
کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)
12 گل 
امانوئل آدبایور (آرسنال)
10 گل
نیکلاس آنلکا (بولتون)، فرناندو تورس (لیورپول)، رابی کین (تاتنهام) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)
9 گل
یاکوبو آیگبنی (اورتون)، بنیامین موارواری (پورتسموث)
8 گل
دیمیتار برباتوف (تاتنهام)، کارلوس ته وز (منچستر یونایتد) و دیو کیتسون (ریدینگ)
7 گل
 مارکوس بنت (ویگان)،استیون جرارد (لیورپول) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا) 
6 گل
اوبافمی مارتینز (نیوکاسل)، سسک فابرگاس (آرسنال)، بندیک مک کارتی (بلکبرن)، تیم کاهیل (اورتون) و کلینت دمپسی (فولهام)

* سری آ ایتالیا :
13 گل
دیوید ترزگه (یوونتوس) 
10 گل
خولیو کروز (اینتر)
9 گل
آدریان موتو (فیورنتینا)، زلاتان ابراهیموویچ (اینتر)، فرانچسکو توتی (آاس رم)
8 گل
کلودیو بلوچی (سامپدوریا)، مارکو بوریه لو (جنوا)
7 گل
کریستیانو دونی (آتلانتا)، آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس)، مارسلو زالایتا (ناپولی)، کاکا ( میلان)، گروان پاندف (لاتزیو)، دی اولیویه را (پالرمو)
6 گل
وینچنزو یاکینتا (یوونتوس)، فابیو کوالیارلا و آنتونیو دی ناتله (اودینزه)، فرانسیس تاوانو (لیورنو)

* بوندس لیگا آلمان :

9 گل
لوکا تونی و میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ)
8 گل
رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن)، میک هانکه (هانوفر)، ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند)، تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، استانیسلاو سستاک (بوخوم)
7 گل
ایویکا اولیچ (هامبورگ)، مارکو پانتلیچ (هرتا برلین)، ماریو گومژ( اشتوتگارت)، هوگو آلمیدا و بوبکر سانوگو (وردربرمن)، آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)
6 گل
آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)، کوین کورانی (شالکه)، هوژتی (هانوفر)

* لیگ فرانسه :
11 گل
کریم بنزما (لیون)
10 گل
مامادو نیانگ (مارسی)، دیوید بلیون (بودرو)، جان الماندر (تولوز)، تولیو دی ملو ( لومان)
8 گل
سیفی رافیک (لوران)، باکاری کانه (نیس)
6 گل
جونینیو (لیون)، دانیل نیکولا (اوسر)، کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، استیو ساویدان و جان آدل (والنسین)

کد مطلب 617260

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