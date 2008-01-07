جدول گلزنان 5 لیگ معتبر اروپایی / رونالدو به ترزگه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جدول گلزنان پنج لیگ معتبر اروپا به شرح زیر است:

* لالیگا اسپانیا :

12 گل

لوئیز فابیانو (سویا)

10 گل

رائول تامادو (اسپانیول)

9 گل

دیه گو آلبرتو میلیتو (رئال زاراگوزا) و رودفن نیستلروی (رئال مادرید)

8 گل

دانیل گونزالز (رئال مایورکا)، رائول گونزالس (رئال مادرید)، فردریک کانوته (سویا)، ، ریکاردو اولیویه را (رئال زاراگوزا)، نیهات قهوه چی (ویا رئال)، لیونل مسی (بارسلونا) و سرجیو لیونل آگوئرو (آتلتیکو مادرید)

7 گل

جوزپه روسی (ویارئال) و دیه گو فورلان (ویارئال)

6 گل

فرناندو مورینتس (والنسیا)، ویکتور زاپاتا (رئال وایادولید)، رونالدینیو (بارسلونا)، آلوارو نگردو (آلمریا) و روبینیو (رئال مادرید)

* لیگ برتر انگلیس :

13 گل

کریستیانو رونالدو (منچستریونایتد)

12 گل

امانوئل آدبایور (آرسنال)

10 گل

نیکلاس آنلکا (بولتون)، فرناندو تورس (لیورپول)، رابی کین (تاتنهام) و روکه سانتا کروز(بلکبرن)

9 گل

یاکوبو آیگبنی (اورتون)، بنیامین موارواری (پورتسموث)

8 گل

دیمیتار برباتوف (تاتنهام)، کارلوس ته وز (منچستر یونایتد) و دیو کیتسون (ریدینگ)

7 گل

مارکوس بنت (ویگان)،استیون جرارد (لیورپول) و گابریل آگبن لاهور(آستون ویلا)

6 گل

اوبافمی مارتینز (نیوکاسل)، سسک فابرگاس (آرسنال)، بندیک مک کارتی (بلکبرن)، تیم کاهیل (اورتون) و کلینت دمپسی (فولهام)

* سری آ ایتالیا :

13 گل

دیوید ترزگه (یوونتوس)

10 گل

خولیو کروز (اینتر)

9 گل

آدریان موتو (فیورنتینا)، زلاتان ابراهیموویچ (اینتر)، فرانچسکو توتی (آاس رم)

8 گل

کلودیو بلوچی (سامپدوریا)، مارکو بوریه لو (جنوا)

7 گل

کریستیانو دونی (آتلانتا)، آلساندرو دل پیه رو (یوونتوس)، مارسلو زالایتا (ناپولی)، کاکا ( میلان)، گروان پاندف (لاتزیو)، دی اولیویه را (پالرمو)

6 گل

وینچنزو یاکینتا (یوونتوس)، فابیو کوالیارلا و آنتونیو دی ناتله (اودینزه)، فرانسیس تاوانو (لیورنو)

* بوندس لیگا آلمان :

9 گل

لوکا تونی و میروسلاو کلوزه (بایرن مونیخ)

8 گل

رافائل فن درفارت (هامبورگ)، دیه گو (وردربرمن)، میک هانکه (هانوفر)، ملادن پتریچ (بروسیا دورتموند)، تئوفانیس جیکاس (بایرلورکوزن)، استانیسلاو سستاک (بوخوم)

7 گل

ایویکا اولیچ (هامبورگ)، مارکو پانتلیچ (هرتا برلین)، ماریو گومژ( اشتوتگارت)، هوگو آلمیدا و بوبکر سانوگو (وردربرمن)، آرتور ویکنیارک (آرمینا بیله فلد)

6 گل

آماناتیدیس (آینتراخت فرانکفورت)، کوین کورانی (شالکه)، هوژتی (هانوفر)

* لیگ فرانسه :

11 گل

کریم بنزما (لیون)

10 گل

مامادو نیانگ (مارسی)، دیوید بلیون (بودرو)، جان الماندر (تولوز)، تولیو دی ملو ( لومان)

8 گل

سیفی رافیک (لوران)، باکاری کانه (نیس)

6 گل

جونینیو (لیون)، دانیل نیکولا (اوسر)، کارلوس کیم (نانسی)، ماراما واهیروا (لوران)، استیو ساویدان و جان آدل (والنسین)