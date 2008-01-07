گردنه کوهین در مسیر رشت قزوین مسدود است

فرمانده پلیس راه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: محور اسالم به خلخال، رشت، فومن به صومعه سرا، لونک به دیلمان کاملا مسدود است و تردد در این محورها امکان پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: عوامل راهداری با دستگاه های سنگین در جاده ها مستقر و درصدد بازگشایی محورهای اصلی و فرعی استان هستند.

این مسئول با بیان اینکه بر اثر برودت هوا و یخبندان شرایط فوق العاده در معابر گیلان حاکم است، عنوان کرد: رانندگان خودروهای خود را بدون تجهیز به زنجیز چرخ خارج نکنند و از مسافرتهای غیرضروری در سطح شهر و جاده های استان خودداری کنند.

ابراهیمی یادآور شد: مسافرانی که در محورهای ارتباطی استان گرفتار برف و کولاک شده بودند از حالت بحرانی نجات و در اماکن امن اسکان داده شدند.